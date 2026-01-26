Кой натиска копчето и ще има ли изпрани по "Магнитски": Външният министър шикалкави за влизането ни в Съвета за мира

"Присъствено, редовно и по най-нормалния начин Министерски съвет взе решението за подписването на декларацията в Съвета за мир в Давос. Това налага предпазливост и специфичен подход". Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев пред БНТ. Още: Преподаватели по международно право казаха "Не" на Съвета за мир на Тръмп и обясниха защо

Той обясни, че Съветът за мир поставя интереса на България с поставянето на държавата на картата на един от двата големи световни проблема - войната в Украйна и опазването на външните граници от нелегалната миграция. "Бордът на Съвета за мир си поставя за цел политическа рамка с технократския комитет за Ивицата Газа и войната в Украйна", коментира Георгиев, като не каза откъде ще дойдат пари за армия.

Защо България влиза в Съвета за мир?

Впоследствие Георгиев се затрудни да каже защо България влиза в Съвета за мир. "Има моменти във външната политика, които изискват бързо взимане на решения. Следващото правителство ще се възползва от възможностите, които правителството на Росен Желязков дава с участието в Съвета за мир", коментира външният министър в оставка.

"Аз уважавам всички мнения по темата, които чух и те имат своето място в дебата по темата. Влизането ни в Съвета за мир е като все едно си с шапка или си без шапка - и в двата случая ще е лошо. В единият вариант, ако не го бяхме направили, щяхте да ни питате защо не го направихме. Сега като влизаме в Съвета за мир, защо влизаме", каза Георгиев, без да отговори на директния въпрос на водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова кой е натиснал копчето на правителството за участието на България в Съвета за мир.

Все пак Георгиев леко открехна вратата, че никой не е натискал, карал или принуждавал правителството да подписва Съвета за мир. Той запита не може ли да се приеме тезата, че правителството е действало по своя логика, която ще постави България на геополитиката на масата.

Думите на Георгиев обаче са още по-лош знак предвид ясно заявената от Тръмп и администрацията му стратегия на САЩ за външна политика, която изрично слага Европейският съюз на прицел. България е член именно на ЕС и действията на правителството в оставка изглеждат крайно опасни от стратегическа гледна точка, за бъдещето на България - ОЩЕ:

Според Георг Георгиев всеки, който поне малко разбира от външна политика, ще разбере, че е невъзможно със Съвета за мир да се договаря излизане от санкциите по "Магнитски". От думите му стана ясно, че нямало да има и дерогация за "Лукойл" от влизането в Съвета за мира.

Георг Георгиев коментира накратко и излизането на президента Румен Радев на политическия терен, като заяви, че всяка една конкуреция ражда по-добри политики за България. Той очаква да види и какъв вятър ще повее от президенството, начело с Илияна Йотова като държавен глава.

