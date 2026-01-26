Европейците гледат с песимизъм на бъдещето, българите с най-мрачни настроения

Две трети от европейците са песимистично настроени относно положението в света, своите страни, обстоятелствата си и опасностите, породени от действията и политиката, водена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това показват резултати от ноемврийско проучване сред над 11 000 души в 23 страни от Европейския съюз, съобщи изданието Politico. Според проучването близо две трети от анкетираните (63%) са заявили, че „най-добрите години са зад гърба ни“, а 77% смятат, че животът в страната им „ще бъде по-труден за следващото поколение“.

Упадък

Тези мрачни настроения са особено разпространени в Западна и Централна Европа. По-голямата част от европейците (76%) са заявили, че демокрацията в страната им е в упадък. В почти всички анкетирани страни мнозинството смята, че страната им се движи в грешна посока. Изключенията са Полша, Литва и Дания. Негативните мнения са по-високи в Румъния (91%), Гърция (88%) и България (86%).

Нещо повече, във всички страни повече от 70 процента от анкетираните смятат, че „имат право да очакват повече от правителството си“, вместо да очакват твърде много. На въпроса дали са съгласни, че техните страни „трябва по-агресивно да защитават националните си интереси, дори това да създава напрежение с други страни“, огромното мнозинство отговори утвърдително (71%). Респондентите също така са подкрепили увеличаване на инвестициите в европейската сигурност: 57% са за увеличаване на „разходите за отбрана и сигурност“.

Влиянието на Тръмп

Още преди президентът на САЩ да заяви желанието си да анексира Гренландия, по-голямата част от европейците го възприемаха като негативна сила за света, страната си и световната икономика. Близо две трети от анкетираните заявяват, че са песимистично настроени относно влиянието на Тръмп през следващата година върху световната икономика (69%), мира и сигурността (64%) и собствената си страна (64%).

На въпроса дали Тръмп заслужава Нобеловата награда, 77% отговарят с „не“.

FGS анкетира 11 714 възрастни от 23 държави от Европейския съюз между 10 и 23 ноември 2025 г. Във всяка държава бяха проведени най-малко 500 интервюта. Интервютата бяха проведени онлайн, а данните бяха претеглени, за да бъдат представителни за всяка държава по пол, възраст, доход, регион и социално-икономическа група. Данните, получени от представително проучване на 500 възрастни, имат допустима грешка от +/- 4,4%.

Други проучвания

По-рано друго проучване показа, че приблизително 60% от полските граждани не вярват, че войната в Украйна ще приключи до 2026 г. Изследване във Франция и Германия показа, че все по-голям брой анкетирани подкрепят намаляването на финансовата помощ за Украйна. Междувременно в Съединените щати, Канада и Обединеното кралство анкетираните, напротив, са наклонени към противоположното мнение и подкрепят запазването на финансовата подкрепа.

