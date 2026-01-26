Магнитни бури през седмицата 26 януари-1 февруари 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 26 януари до 1 февруари 2026 г. не се очакват дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 26 януари ще бъде от степен 3,7, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има един ден със силна магнитна буря.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник - 26 януари 2026 г. стойността на Кр индексът ще е 3,7, във вторник - 3,3 в сряда - 4,7. Това означава, че днес геомагнитната активност ще е слаба и е малко вероятно да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 26.01.26 - 01.02.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 28 и 29 януари стойността на Кр индекса ще е - съответно 5 и 4, а през останалите дни между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 Jan 26 - 3

2026 Jan 27 - 3

2026 Jan 28 - 5

2026 Jan 29 - 4

2026 Jan 30 - 3

2026 Jan 31 - 3

2026 Feb 01 - 2

