Зендая сподели нещо изненадващо за годеника си Том Холанд

Зендая определи годеника си Том Холанд като своя "любим човек", с когото работи, като похвали успокояващото му присъствие на снимачната площадка. В интервю за The Sunday Mirror 29-годишната актриса разказа и за дълбоката си връзка с Обединеното кралство, където е роден актьорът. Тя сподели, че завръщането там ѝ действа като "прибиране у дома", докато двамата с Холанд разделят времето си между Лос Анджелис и Великобритания, когато не са ангажирани със снимки.

Зендая за работата с Том Холанд

"Честно казано, знам, че хората може да си помислят, че е неловко, но той е любимият ми човек, с когото да работя", каза тя за актьора от филма "Спайдърмен". "На снимачната площадка той има изключително успокояващо присъствие, което не само ме кара да се чувствам спокойна, но действа така и на всички, с които работи. Може би съм малко пристрастна, но той не е просто любимият ми човек – той е и любимият ми човек, с когото да работя".

Още: Зендая влиза в ролята на легендарната певица

Зендая говори и за предизвикателствата при балансирането между личния им живот и публичните им кариери. "Нито един от нас не иска да се крие, да не живее живота си или да не прави нормални неща, като това да излезе на вечеря, но в същото време искаме да защитим личното си пространство", категорична е актрисата.

За връзката им

Звездата от хитовия сериал "Еуфория" се запознава с Холанд на снимачната площадка на "Спайдърмен: Завръщане у дома" през 2017 година, а връзката им беше потвърдена през ноември 2021 година. Двойката ще се събере отново на големия екран през 2026 година с роли в "Спайдърмен: Нов ден" и в "Одисея" на Кристофър Нолан.

Още: Зендая и Том Холанд са сгодени (СНИМКА)

За любовта ѝ към Великобритания

Въпреки че е родена и израснала в Калифорния, Зендая признава, че изпитва специална връзка с Обединеното кралство.

"Мисля, че тъй като толкова голяма част от работата ни е в Лос Анджелис, Великобритания не може да бъде постоянен дом в момента. Но тя се усеща като дом за мен", каза тя пред изданието.

"Когато отида във Великобритания, вече не се чувствам като посетител. Разбирам британския жаргон, разбирам културата и знам, че една "хубава чаша чай" оправя всичко. Наистина се усеща като прибиране у дома и обичам хората", разказа Зендая.

Актрисата обаче се пошегува с едно британско лакомство, към което просто не може да свикне: "Никога няма да разбера увлечението по Jaffa Cakes. Те просто нямат никакъв смисъл за мен".

Източник: БГНЕС