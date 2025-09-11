Руши, Остава, Жлъч/Гена и Голям Юс оглавяват юбилейния Капана Фест 2025

От 18 до 22 септември Пловдив отново ще стане сърцето на градската култура - настъпва юбилейното издание на Капана Фест, а музикалната програма тази година е повече от специална. На сцената над ул. "Гладстон" ще звучат знакови български имена, нови градски открития и празнични концерти.

Откриването на 18 септември започва с динамичен сет на Inkarnation, а след него на сцената излизат I.N.I. и DIM4OU. Кулминацията на вечерта е специалният концерт "10 години Голям Юс" - обединяващ Боро Първи, Явката ДЛГ и Madmatic, които ще дадат силен хип-хоп старт на празника.

Още: Концерти и интересни активности на благотворителния фестивал "Нощ на Ангелите" 2025

Вторият ден от фестивала е изготвен изцяло от Club Stroeja и ще предложи на пловдивчани и гости на града нощ, посветена на поп музиката. Вечерта стартира с младия талант Роби и харизматичната Дара Екимова. След тях Керана и Космонавтите ще ни изстрелят право към Космоса със своята енергична експлозия от стилове. Хип-хопът продължава с Жлъч и Тромбоби, а финалът е големият подарък за публиката - Руши. Поп иконата се завръща със свежи идеи и неизчерпаема сила, за да зарадва своите фенове.

В третата нощ на сцената на Капана Фест ни очакват тежки китари и ъндърграунд енергия в компанията на Взрив, Expectations и Last Hope. Те ще нажежат и подготвят публиката за едно от най-очакваните събития на фестивала - Жлъч/Гена - "10 години Удар", специален концерт, посветен на култовия албум. Вечерта на 21 септември ще ни посрещне с мелодичните рифове на Mono and the Stereos, следвани от бунтарския заряд на No More Many More. Веднага след тях под прожекторите ще се качи магнетичната група ALI, за да пренесе публиката през времето и пространството с космическия си звук, а вечерта ще завърши с един от най-обичаните български музикални символи - Ostava. Финалната нощ от концертната поредица е специално организирана от Projector Plus.

На 22 септември Капана Фест, в партньорство с Държавен Куклен Театър - Пловдив, кани най-малките си гости на куклените постановки "Хитър Петър" и "Болен здрав носи". Към програмата на деня се включват и Ха Ха Импро Театър със специално представление от 19:30 ч. Открийте единични и пакетни билети за събитието в мрежата на Ticket Station, Grabo и Eventim.

Юбилейното издание на Капана Фест ще бъде повече от празник - ще бъде памет, послание и силен глас на общността. Затова 10% от оборота от продажбата на билети за концертните вечери между 18 и 21 септември и 100% от оборота на представленията на 22 септември ще бъдат дарени за лечение на деца, пострадали при ПТП или с тежки заболявания. Бенефициентите ще бъдат определени по прозрачен начин от Николай Попов (баща на Сияна Попова) и Десислава Малчева (майка на Ани), в партньорство с кампания "Нито едно дете повече" и Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта". Фестивалът застава твърдо ЗА безопасното движение и срещу безотговорното шофиране, както и срещу корупционните практики, които го толерират.

Всички приходи и дарения ще бъдат публично отчетени чрез публикуване на официални документи от билетните платформи и копия от банковите преводи в седмицата след събитието. Защото Капана Фест е преди всичко платформа за единност, съпричастност и любов!