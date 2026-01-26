Канада обяви ще сключи ли споразумение за свободна търговия с Китай

Въпросът дали Канада ще влезе в споразумение за свободна търговия с Китай вълнува мнозина и канадският премиер Марк Карни реши да сложи край на спекулациите. Той заяви, че страната му няма намерение да сключва подобно споразумение.

Решението идва на фона на заплахата на американският президент Доналд Тръмп да наложи мита в размер на 100% върху стоките, които Канада изнася за САЩ, ако такова споразумение стане факт.

По думите на Карни съгласно търговските договорености между Канада, Съединените щати и Мексико, Отава е поела ангажимент да не сключва споразумения за свободна търговия с непазарни икономики без предварително уведомление на другите държави.

Заплахата на Тръмп

В своето предупреждение към Канада Тръмп нарече премиера Марк Карни "губернатор Карни" и посочи, че канадският лидер "дълбоко е сгрешил", като е позволил на Китай да увеличи износа си на електрически превозни средства за Канада.

Тръмп отдавна е обект на недоволство от страна на Канада заради желанието си тя да стане 51-ият щат на САЩ.

"Китай ще изяде Канада жива, напълно ще я погълне, включително като унищожи нейния бизнес, социалната ѝ структура и начина на живот като цяло", написа Тръмп в социалните мрежи.

"Ако Канада сключи сделка с Китай, незабавно ще бъде ударена със 100% мито върху всички канадски стоки и продукти, влизащи в САЩ", добави той.

Между САЩ и Канада има засилващо се напрежение последните дни. В четвъртък Тръмп оттегли поканата към канадците да се присъединят към Съвета за мир, предаде БНР. Ходът последва изказване на Карни в Давос, в което той критикува големите държави, използващи икономическата интеграция и митата като инструмент за политически натиск.

