Без страх: Катерач покори 508-метров небостъргач без въжета (ВИДЕА)

Екстремният катерач Алекс Хонълд покори небостъргач в Тайван без въжета или помощно оборудване. Кулата "Тайпе 101" е висока 508 метра и представлява конструкция от стомана, стъкло и бетон. 40-годишният американец изкачи сградата в столицата на Тайван само за 91 минути.
Изкачването беше отложено с 24 часа заради лошо време и беше предавано на живо със закъснение в случай, че се стигне до най-лошото.
Хонолд не е първият човек, изкачил кулата. Но той е първият, който го прави без никаква защита. Едно подхлъзване — и нямаше да има втори шанс.
Американецът е и първият човек, изкачил вертикалната гранитна скала "Ел Капитан" в националния парк "Йосемити", Калифорния, отново без предпазни средства.