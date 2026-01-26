"Евровизия" като генерална репетиция за изборите

В събота, 24 януари, се проведе първият кръг от националната селекция за български представител на "Евровизия 2026". БНТ заложиха на традицията. В смисъл, традиционно бяха попиляни от критики.

Хората масово наричаха концерта "скучна селска вечеринка" с ужасно озвучаване и "умряли" песни.

Но то се очакваше. БНТ си измислиха авангарден регламент, в който никой не знае каква песен ще пращаме във Виена, а просто гласуваме за някакви хора, които пеят някакви техни си неща. Половината държава не беше разбрала, че песните в съботната вечеринка няма да ходят на "Евровизия" и пустосваше изпълнители и телевизия "може ли такова нещо". През цялата вечер музика не се чу, защото по някаква мистериозна причина съборът в Горно Нанадолнище беше по-добре озвучен от живото предаване по националната телевизия. И за капак, хората имаха възможност да изберат своите фаворити, ама не съвсем...

Vox populi - ама друг път

Както при нас често се случва, уж гласуваме за едно, но получаваме друго. В изборна година сме, явно трябва да свикваме.

Селекцията за "Евровизия" започва да се усеща като генерална репетиция за предсрочните парламентарни избори. Схемата е една и съща. За да има "справедливо и честно" състезание, се провежда гласуване. За да не е прекалено "справедливо и честно" обаче, а все пак накрая да победи "който трябва", се променят изборните правила така, че да може да се влияе на вота.

При парламентарните избори механизмът е техническият начин за гласуване и броене на гласовете. При "Евровизия" - назначаването на жури.

Така няма опасност хората безотговорно да изберат който им харесва, а ще им бъде "експертно" помогнато, понеже те не са квалифицирани.

Изобщо, българинът като цяло се смята, че не е квалифициран да решава каквото и да било. Затова и никой не счита за необходимо да се организират такива ненужни мероприятия като референдуми например. Той, българинът, не му разбира главата една "Евровизия" да избере, какво остава да се произнася по теми като евро, ЕС и избирателна система.

Друго си е да има "експерти". Жури. Нищо, че никой в това жури нито е виждал сцената на "Евровизия" на живо, нито е направил един международен хит, все разбират повече... Експертизата "пръв на село" е съвсем достатъчна, за да натежи пред безцелната и необоснована воля на публиката.

Защото и този мач, както и много други у нас, е свирен предварително. И какво искат българите, няма никакво значение.

Предварително избран победител

От седмици се говори, че победител ще бъде Дара. Това, което се случи в събота, сериозно потвърди тези подозрения.

Източник: БНТ

Българите гласуваха и избраха за свой победител младата певица Мона, известна с музикалния си стил, преплитащ модерното звучене с фолклора. Журито обаче авторитетно се намеси, пращайки Мона в 9-а глуха. Изпратена в дъното на класацията на журито, чак на 12-о място, отсега може да се направи обосновано предположение, че Мона ще си остане само с утешителната награда, че е била любимка на публиката.

Източник: БНТ

За финалната вечер журито ще бъде сменено, но методиката на оценките - едва ли. Мнозина, които следят конкурса, предричаха, че целта на журито е именно такава - да "коригира" вота на публиката така, че накрая резултатът да е какъвто трябва.

БНТ вече много пъти допускаха съмнения и спекулации относно избора на български представител на "Евровизия". И след всяко рейтингът на конкурса у нас падаше стремглаво надолу. Ако подозираният предварително нагласен сценарий се изпълни и този път, българският зрител може окончателно да вдигне ръце от конкурса. Ако пък ние безропотно се съгласим за пореден път да сме параван за реализирането на нечии интереси, може би наистина не ни е мястото да се мерим с другите европейски държави.

Автор: Десислава Любомирова