19 януари 2026, 13:03 часа 162 прочитания 0 коментара
Община Пловдив призовава за повишено внимание: Гребният канал е замръзнал

Вследствие на продължителните минусови температури през последните дни, Гребният канал е замръзнал. В тази връзка Община Пловдив уведомява гражданите, че слизането и престоят върху ледената повърхност на канала представляват сериозна опасност за здравето и живота.

С цел предотвратяване на инциденти, ОП „Общинска охрана“ засилва контрола и охраната в района на Гребния канал. Служителите ще следят за спазване на мерките за безопасност и ще предприемат необходимите действия при установяване на нарушения.

Община Пловдив апелира към всички граждани, включително деца и младежи, да не стъпват върху леда, независимо от неговата привидна устойчивост. Ледената покривка е неравномерна и крие риск от пропукване и падане във водата, което може да доведе до тежки последици.

 

Антон Иванов
