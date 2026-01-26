Войната в Украйна:

"Я кмет, я депутат, я Солунска митница": Социолог цитира Бай Ганьо за опашката за проекта на Радев

"Я кмет, я депутат, я солунска митница. Голяма тълпа има там, има и свестни хора, но това е голямо предизвикателство пред всяка нововъзраждаща се партия". С цитат от "Бай Ганьо" на Алеко Константинов социологът Кольо Колев обясни в сутрешния блок на бТВ опашката от хора към новия проект на Румен Радев.  В студиото бяха още Георги Харизанов и проф. Светослав Малинов.

От своя страна Харизанов смята, че в момента Румен Радев се разглежда като ракетоносител. 

Проф. Светослав Малинов мисли, че  същественото е какви ще са хората около него. Според него ще има разочарование, ако Румен Гечев е ключова фигура около президента например. ОЩЕ: "Президентът ни е най-нужен точно когато сме в криза": Ген. Попов обясни защо Радев направи грешка

Съветът за мир на Тръмп

В студиото коментираха и Съвета за мир на Тръмп. Проф. Малинов смята, че опитът една толкова важна политическа ситуация да се омаловажи е непочтено. "Става дума за последни доказателства какво точно е отношението на американския тпрезидент към ЕС, то е дълбоко враждебно", заяви проф. Малинов.

Според него новата доктрина на САЩ създава усещане, че ЕС е конкурентен, но по думите му Тръмп е прав, че ЕС пречи на САЩ бързо и лесно да постига целите си спрямо конкретни европейски държави.

"Цялото нещо с този Борд за мир е в процес на развитие", смята Георги Харизанов. 

Кольо Колев коментира, че от ситуацията стават смешни изрази като "нашите партньори". "Има една тенденция в този турболентен свят все повече и повече хора да се обръщат към себе си, към собствените си интереси. Именно поради тази причина виждаме нарастването на суверениските партии в Европа. Това е ясна и видима тенденция. Мисля, че формацията, която Радев ще изгражда е в тази посока на политически мисли", добави социологът. ОЩЕ: През 1721 г. пастор издига датското знаме. А днес Тръмп иска тази земя

Деница Китанова
