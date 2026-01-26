Златото мина психологическия връх от 5000 долара за унция

Златото достигна нов връх, преминавайки психологическата граница от 5000 долара за тройунция.

Цената на февруарския фючърс на златото на Чикагската стокова борса се повиши с 2,25% и достигна пикова стойност от 5091,5 долара за унция, сочат данните от търговията, пише "Ройтерс".

Засилващото се напрежение между САЩ и НАТО във връзка с Гренландия допринесе за увеличаването на стойността му заради перспективите от нарастваща финансова и геополитическа несигурност.

64% ръст за година

Цели 64% ръст регистрира ценният метал през 2025 г. Това стана на фона на облекчаването на паричната политика на Съединените щати, търсенето от страна на централната банка (Китай например удължи купуването на злато за 14-и месец през декември) и рекордните потоци от търгувани на борсата капитали.

Пред "Ройтерс" независим анализатор прогнозира, че през 2026 година покачването ще продължи и златото може да достигне и до 6400 долара за тройунция, предаде БНР.

"Доверието в САЩ и техните активи се разклати, може би завинаги, и това кара хората да инвестират в ценни метали", смята старшият пазарен анализатор Кайл Рода.

Геополитическото напрежение, като цяло слабият долар, очакванията за облекчаване на политиката на Федералния резерв през тази година – всички тези фактори са неразделна част от макроикономическата тенденция към дедоларизация и влияят върху търсенето на злато, коментира от своя страна вицепрезидентът и старши стратег по метали в Zaner Metals Питър Грант.

Среброто също повиши стойността си на пазара, като надмина 100 долара за тройунция. Платината също поскъпна и достигна исторически максимуми.