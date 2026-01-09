Лайфстайл:

Обновяват алея в пловдивския парк „Лаута“, изграждат нова велоалея в „Тракия“

09 януари 2026, 16:07 часа 246 прочитания 0 коментара
На 12 януари /понеделник/ при благоприятни метеорологични условия ще започне изграждането на велоалея по ул. „Димитър Ризов“,  в участъка между бул. „Освобождение“ и ул. „Поручик Боян Ботев“, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Тя ще е с дължина 340 метра и ширина 2,50 метра и ще свърже съществуващите велоалеи между ул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Освобождение“.

За понеделник е плануван и стартът на обновяването  на съществуващата пешеходна алея в парк „Лаута“ от бул. „Санкт Петербург“ до бл. 259А в микрорайон А12  район „Тракия“, която е дълга 425,50 метра и широка 3,50 метра.

Финансирането на обектите е със средства от бюджета на Община Пловдив, а целта е да бъде улеснено алтернативното придвижване и подобряване на условията за активен начин на живот.  Изграждането на новата велоалея е част от мерките за подобряване на велосипедната инфраструктура и свързаността на мрежата.

