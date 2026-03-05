Кметът на Пловдив откри новия STEM център в СУ „Любен Каравелов“

В присъствието на кмета на Пловдив Костадин Димитров беше открит новоизграден STEM център с обособени зони за STEM обучение в СУ „Любен Каравелов“. Тържеството започна с гайдарски изпълнения и българска народна песен, представени от ученици на училището, където се обучават млади таланти в областта на изкуствата.

„Изключително съм впечатлен от креативността и таланта на децата, които учат тук, както и от обновената модерна база, която имате. Тези нови STEM пространства дават възможност на учениците да получават умения чрез практика, да експериментират, да откриват и да развиват своя потенциал. Убеден съм, че именно в такава среда се раждат бъдещите учени, инженери, изследователи, творци и новатори на България. Пожелавам ви да бъдете смели в идеите си, да не спирате да търсите знания и да използвате всички възможности, които ви предоставя училището“, обърна се кметът към учениците и преподавателите.

Директорът Ивайло Димов поднесе подарък – картина, нарисувана от деветокласничката Иванина Дерекювлиева.

По време на обиколката на новите STEM кабинети децата демонстрираха пред кмета знанията и уменията си в различни области, сред които математика и конструиране, природни науки, информационни технологии, география, физика, химия и др.

Класните стаи ще се използват от ученици от първи до десети клас. Те включват център за млади изследователи (природни науки – начален етап), център по природни науки, изследвания и иновации и специализирани пространства за обучение по природни науки, математика, информационни технологии, роботика и киберфизични системи.

В рамките на проекта са реализирани строително-ремонтни дейности, закупуване на ново обзавеждане и образователно оборудване, включително за високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи.

Чрез реализираните дейности е изпълнена основната цел на инвестицията – създаване на модерна STEM среда в училищното образование. Проектът осигурява необходимата физическа среда, техническо оборудване и обзавеждане за изграждане на интегрирана учебна среда от ново поколение, която насърчава образователните иновации и повишава интереса на учениците към науката, технологиите и научните изследвания.

Стойността на проекта е 363 600 лева. Дейностите са финансирани по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.