29 октомври 2025, 11:24 часа 264 прочитания 0 коментара
Община Пловдив засилва контрола върху нерегламентираното изгаряне на отпадъци

Във връзка с предстоящия отоплителен сезон, Община Пловдив предприема превантивни мерки за засилване на контрола върху нерегламентираното изгаряне на отпадъци и намаляване на негативното въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

Според разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, изгарянето и изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места е категорично забранено. Община Пловдив уведомява гражданите и бизнеса за задължението да спазват тези разпоредби, като нарушенията се санкционират с глоба. Физическите лица, които извършват нерегламентирано изгаряне на отпадъци, се наказват с глоба от 2 000 лв. до 5 000 лв., докато едноличните търговци и юридическите лица могат да понесат санкции от 1 400 лв. до 4 000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 лв. до 50 000 лв. за опасни отпадъци. В случай на повторно нарушение, наказанията са в двоен размер.

Община Пловдив засилва контрола и върху нерегламентираното изхвърляне и изгаряне на отпадъци като излезли от употреба гуми, отработени масла, текстил, дървени дограми и други леснозапалими материали. При горенето на тези отпадъци се отделят вредни емисии, които са канцерогенни. Проверките са част от усилията на Община Пловдив за подобряване качеството на атмосферния въздух. 

 

Антон Иванов
