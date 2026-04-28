Пловдив празнува 270 г. от рождението на Моцарт с ексклузивен „бутиков“ фестивал

След големия успех на „Бетовен фест“, организаторите от „Сотто воче“ отново поставят Пловдив на картата на големите европейски чествания. „Моцарт Фест Пловдив 2026“ е бутиков музикален проект, който преплита академичната дълбочина с виртуозното изпълнителско изкуство, за да отбележи 270-ия юбилей на великия Волфганг Амадеус Моцарт.

Фестивалът започва с интензивен образователен модул – семинар и майсторски класове, фокусирани върху цигулковото творчество на гения. Под вещото ръководство на виенските професори Анна Гутовска и Евгений Шевкенов, млади таланти, студенти и докторанти от страната и чужбина ще усъвършенстват своите интерпретации в залите на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Програмата включва концерт на активните участници, който ще се състои в сряда, 29 април, 18:00 ч., Клавирна зала „Юрий Буков“, (Зала №15) в АМТИИ.

Големият финал на фестивала ще се проведе в четвъртък, 30 април, от 19:00 ч., в магическата атмосфера на късноантична сграда „Ирини“. Под диригентската палка на испанския маестро Хуан Хосе Наваро, Академичният камерен оркестър към АМТИИ ще представи програма за истински ценители под надслов „Малка нощна музика“. С това събитие Пловдив се присъединява към най-престижните световни сцени, честващи годишнината на композитора през 2026 г.

Входът за всички събития е свободен.

Автор и двигател на инициативата е роденият в Пловдив проф. д-р Евгений Шевкенов – музикант със забележителна световна кариера. С концерти в над 40 държави и на сцени като Музикферайн (Виена), Карнеги Хол (Ню Йорк), Токио Метрополитен тиатър, Беяс Артес Мексико сити, неговото име е еталон за качество.

Проф. Шевкенов заема ключови позиции в европейския културен елит, включително председател на Европейското културно дружество във Виена и Артистичен директор на Международния фестивал на камерната музика в Пловдив. Неговото присъствие е гаранция за високата художествена стойност на „Моцарт Фест“.

„Моцарт Фест Пловдив 2026“ се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар на града. Официални партньори на проекта са АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и ОИ „Старинен Пловдив“.