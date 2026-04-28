Опозицията в Скопие: Младите хора се изнасят, защото не виждат перспективи с Мицкоски

Председателят на СДСМ Венко Филипче заяви на днешната пресконференция, че младите хора все по-често напускат страната, защото не виждат никаква перспектива в настоящите политики на правителството на Християн Мицкоски, оценявайки, че страната е в стагнация по отношение на европейската интеграция, пише македонската медия Скопје1.мк. Според него, докато страните в региона напредват към членство в Европейския съюз, Северна Македония остава в застой.

„Докато регионът се движи напред към ЕС, ние сме в застой. Черна гора вече е в напреднал етап от процеса на присъединяване, а Албания е точно зад нея. Въпросът е кой плаща цената – гражданите и държавата“, каза Филипче.

Мицкоски не се фокусира върху реформи, а върху разделение

Той оцени, че правителството не се фокусира върху реформи, а върху, както заяви, създаване на напрежение и разделение в обществото. „Вместо конкретни резултати, сме свидетели на реторика, която създава конфликти и задълбочава разделенията. Подобни политики не изграждат бъдеще“, подчерта Филипче. В обръщението си той добави, че СДСМ остава ангажиран с европейската интеграция и че няма да позволи, както каза, отклонение от този курс.

„Нашата решителност е ясна – европейски път, реформи и институционално развитие. Гражданите заслужават перспектива и стабилност", каза Филипче.