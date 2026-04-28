Биг бендът на Националната музикална академия и Михаил Йосифов завладяват сцената на Европейския музикален фестивал

С амбиция, енергия и ярко артистично присъствие младите музиканти от Биг бенда на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" ще завладеят сцената на Европейския музикален фестивал на 13 май от 20:00 ч. в Sofia Live Club. Заедно със своя бенд лидер Михаил Йосифов, тромпетист, композитор и педагог, утвърдил се като един от най-ярките представители на съвременния български джаз, студентският оркестър вече има своето заслужено място на професионалния подиум.

Концертът ще предложи нови, вдъхновяващи аранжименти на песни от класиците на българската естрада. Като солисти ще участват и млади вокалисти, обучаващи се в катедра "Поп и джаз изкуство" на академията. Събитието се реализира в партньорство с Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" и с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община - Календар на културните събития за 2026 година. Билети за събитието на Ticketsbg.com.

Биг бендът на Музикалната академия в София е динамична творческа лаборатория за новото поколение джаз музиканти, а всеки техен концерт е истински празник за публиката. Вече повече от десетилетие Йосифов работи с ансамбъла, развивайки артистичния му облик и професионалните умения на младите за съвместно изпълнение. "В нашите жанрове биг бендът е най-висшата форма на музициране, защото освен импровизацията, която съпътства джаза навсякъде, тук ни трябва и една оркестрова дисциплина, съизмерима с тази в симфоничните оркестри", споделя Йосифов. По думите му именно тази комбинация развива ценни качества за успешна бъдеща кариера на сцената. Самият Мишо Йосифов, който тази година отбеляза 50-годишнината си с голям концерт, винаги е активен участник в изявите на ансамбъла. "Много обичам да свиря с бенда и това е част от моята педагогическа практика. Според мен, освен обяснението, за младите музиканти е важно и да чуят, да видят до себе си някой, който разбира какво прави и умее да завладява публиката", подчертава тромпетистът.

За програмата на 13 май са подбрани вокални произведения на едни от най-значимите композитори в българската популярна музика като Йосиф Цанков, Петър Ступел, Вили Казасян, Милчо Левиев, Христо Йоцов, Ангел Заберски-син, както и авторска музика на самия Михаил Йосифов.

"Това е наша мисия в Националната музикална академия, а именно да запознаваме младите с това, което се е случвало в България преди нас", подчертава Мишо Йосифов. "Ще изпълним както популярни заглавия, така и някои не толкова познати, но пък много чаровни, красиви и романтични песни от близкото минало, когато някак си нещата са изглеждали много по-романтични, отколкото в сегашната популярна музика", допълва Михаил Йосифов.

Селекцията съдържа заглавия като "Приказка" от Йосиф Цанков, "Хип-хопа-тропа" от Христо Йоцов, "We Are in Love Again" от Милчо Левиев, "Летен дъжд" от Александър Бръзицов, както и пиесата на самия Мишо Йосифов "Петък вечер" в аранжимент на Ангел Заберски-син. Публиката ще може да си припомни и забавната песен "Съседът тромпетист" (1965 г.) от репертоара на Йорданка Христова по музика на Петър Ступел.

Фотограф: Евгени Димитров

Биг бендът към катедра "Поп и джаз изкуство" на НМА събира студенти, които притежават креативен дух, смелост и отлична подготовка. През годините съставът натрупва впечатляваща концертна биография с участия на престижни сцени и фестивали. Независимо че участниците постоянно се сменят, Михаил Йосифов отчита, че нивото е много високо и самият той като професионален музикант се чувства много добре на сцената с младите си колеги. Той посочва и някои от най-големите постижения на бенда през последните години: концерти в Новогодишния музикален фестивал в НДК, където те гостуват вече четири години поред, откриване на фестивала "Аполония" в Созопол, заедно с известните джаз вокалисти Васил Петров и Хилда Казасян, концерт на джаз фестивала в Банско в партньорство с Камелия Тодорова и Васил Петров. Биг бендът участва също на фестивалите A to JazZ, Music Elevator, има и международни изяви с концерт в залата на Филхармонията в Скопие. След реализацията на първия самостоятелен албум, съвместно с БНР, сега предстои издаването на следваща програма, посветена на българските автори. Сред акцентите в развитието на оркестъра е и участието му в проекта "Джаз на поколенията", където младите музиканти споделят сцена с Оркестъра на Дюк Елингтън.