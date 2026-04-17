Кметът на Пловдив се срещна с посланика на Словения

Кметът Костадин Димитров прие днес извънредния и пълномощен посланик на Република Словения в Република България – Нейно Превъзходителство Наташа Бергел. В срещата в заседателната зала участие взе и заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в сферите на културата, туризма и икономиката. Посланик Бергел изрази благодарност към ръководството на града за оказаното съдействие при поставянето на обозначителен знак до паметника на почетния гражданин на Пловдив Антон Безеншек в Цар-Симеоновата градина.

Паметният знак е дарение от президента на Словения Наташа Пирц Мусар по време на нейното официално посещение в Пловдив през 2024 г. Той бе тържествено открит в рамките на церемония по повод 110 години от кончината на Безеншек – личност, останала в историята като „словенецът с българско сърце“ и създател на стенографията в България.

Кметът Костадин Димитров подчерта, че Пловдив отбелязва значителен ръст от близо 20% в посещенията на чуждестранни туристи. Според него този успех се дължи на уникалното съчетание от богато археологическо наследство, динамичен културен календар и разнообразие от събития с международен мащаб.

От своя страна посланик Бергел акцентира върху потенциала на предстоящото домакинство на Джиро д’Италия в България като значимо събитие, което ще донесе допълнителни икономически и туристически ползи.

В заключение кметът отбеляза, че Пловдив се утвърждава като един от най-бързо развиващите се индустриални центрове в България, привличащ инвеститори от цял свят.

„Интензивният икономически растеж, активният културен живот, стратегическото местоположение и развитият образователен сектор превръщат Пловдив в предпочитано място за живот, бизнес и инвестиции“, посочи Костадин Димитров.