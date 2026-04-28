Учени откриха рядък древен диамант в Арктика

Ново откритие беше направено в замръзналата почва на канадската Арктика - необработен жълт диамант с тегло 158,20 карата, съобщава Daily Galaxy. Камъкът датира отпреди приблизително два милиарда години и е един от най-големите жълти диаманти с качество на скъпоценни камъни, откривани някога в страната.

Рядък диамант, открит в Арктика

Бижуто е извлечено от мината Диавик, разположена на малък остров на 200 километра от Северния полярен кръг. Районът е известен с това, че е труднодостъпен - през лятото до него може да се стигне само с хидроплан, а през зимата - по леден път.

„Този ​​камък е чудо на природата и свидетелство за уменията и издръжливостта на всички мъже и жени, работещи в предизвикателната субарктическа среда на Диавик“, каза Мат Брийн, главен оперативен директор на Diavik Diamond Mines.

Според наличните данни, наличието на такъв камък е наистина рядко срещано. По-малко от един процент от добива на мината са жълти диаманти, като по-голямата част от тях обикновено са бели.

Според материалите, откритият екземпляр е едва петият жълт диамант с тегло над 100 карата през 22-годишната експлоатация на мината. Експертите смятат, че цветът на камъка се дължи на азотни атоми, затворени в кристалната решетка при условия, които днес вече не съществуват на Земята.

Интересното е, че това съкровище се превърна в „прощален подарък“ от мината, която вече се готвеше за затваряне. Според съобщението, Диавик официално е прекратила дейността си на 24 март 2026 г., което прави този жълт диамант последното голямо откритие в историята на мината.

Rio Tinto в момента не разкрива цената на находката, нито името на купувача. Патрик Копенс, генерален мениджър продажби, отбеляза, че компанията с нетърпение очаква „следващата стъпка в пътешествието на този специален диамант“, която ще включва оценка и сложния процес на шлифоване.

Експертите прогнозират, че по време на обработката камъкът може да загуби повече от половината от теглото си, за да постигне идеалната форма и наситеност на цвета.

Преди това, че под леда на Антарктида е открит кехлибар. Кехлибарът се образува от растителна смола, която обикновено се отделя от голосеменните растения. Фрагментът е на приблизително 92 до 83 милиона години и датира от средата на Креда. Преди това най-южните известни находища са датирани от средата на Креда в Южна Австралия и Нова Зеландия.

