Резултатът в Пловдив област: Цвета Караянчева с четири пъти по-нисък резултат от човека на Радев

100 процента са готови с резултатите и в 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив област. Това показва справка на сайта на ЦИК към 12.00 ч. Партиите и коалициите на последните избори в този многомандатен избирателен район се състезаваха за 11 депутатски места в 52-ото Народно събрание. Разпределението им зависи именно от представянето им на изминалия предсрочен парламентарен вот, който се проведе във вчерашния ден.

Резултатите

Водачът на листата на "Прогресивна България" Иван Лалов е получил 54.390%, или 72 602 от гласовете на хората. Това е един от най-добрите резултати на Румен Радев в страната.

Макар и ГЕРБ да е на второ място в Пловдив област, резултатът на водачът Цвета Караянчева е четири пъти по-нисък от този на човека на Радев. ГЕРБ-СДС са получили 11.739%, или 15 670 гласа. ПП-ДБ с водач Йордан Иванов са трети, като са получили 7.515%, или 10 031 гласа.

Над чертата в областта е още "Възраждане" с 4.027%, или 5 376 гласа.

Резултатите в страната към момента

Пет формации запазват място в 52-ото Народно събрание и при по-висок процент обработени протоколи, показват актуализираните данни на ЦИК към 12:00 ч. при 97.52% СИК обработени протоколи. Лидерът остава без конкуренция. "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев продължава да води убедително с 44.723% и 1 407 806 гласа. При тази подкрепа формацията уверено върви към самостоятелно мнозинство, като въпросът остава единствено колко над 121 депутати ще достигне.