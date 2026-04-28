Бирата в Румъния не върви: Пазарът е на историческо дъно

Пазарът на бира в Румъния е спаднал с 4% през 2025 г. до исторически минимум от 14,4 милиона хектолитра, най-ниското ниво през последните 20 години, на фона на 26,2% увеличение на акциза върху бирата през последните 15 месеца, обяви в понеделник генералният директор на Румънската асоциация на пивоварите Константин Брату, предаде румънската информационна агенция Agerpres. "Биреният сектор в Румъния е постоянен фактор и виждаме, че сега сме на нивото от 2025 г., на историческия минимален праг по отношение на пазара на бира в Румъния: 14,4 милиона хектолитра", каза Брату.

Увеличението на акциза

Според него през последните четири години увеличението на акциза е било с 55%, а през последните 15 месеца с 26,2%. „Имахме галопиращ растеж, ако мога така да се изразя, през последните четири години, от плюс 55% увеличение на акциза в леи.

Но най-драматичното е, че само през последните 15 месеца, практически от 1 януари 2025 г. до днес, акцизът се е увеличил с 26,2%.

"Това означава много и ни дистанцира, ако щете, от това какво означава фискалната политика на страните, които имат значение от гледна точка на производството", коментира Брату.

"За съжаление, увеличението на акциза изглеждаше като решение, но не беше решение от гледна точка на приходите, които имаха. Последицата е този исторически минимум", обясни още той.