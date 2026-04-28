Ботев Пловдив се връща към корените си: Стара традиция се възражда преди дербито с Локомотив

28 април 2026, 14:23 часа 279 прочитания 0 коментара
Снимка: Botev Plovdiv
Организираните фенове на Ботев Пловдив обявиха много хубава новина за привържениците на “канарчетата“. Те ще възродят стара традиция, която ще се изпълни преди дербито с градския съперник Локомотив. Срещата е от Първа лига и ще се проведе в неделя, 3 май, от 16:15 ч. А организираните фенове на Ботев ще се съберат пред община Пловдив и ще направят шествие до стадион “Христо Ботев“, където ще се изиграе дербито.

“Нека всеки разбере, че Ботев играе!“

Ето какво написаха те: “ Ботевисти, решихме да се завърнем към една от старите дерби традиции, а именно шествието от центъра на града ни. Ще ви очакваме в Неделя в 12:00 на Копчетата пред общината, а след това заедно с мощни песни ще потеглим към стадиона. Нека всеки разбере, че Ботев играе! Нека всеки, който изпитва и минимални колебания, да се почувства принуден да се влее в жълто-черното море, което ще залее улиците ни!

стадион "Христо Ботев"

“Всички на дерби!“

В тази важна битка имаме нужда от всеки един от вас! Доведете приятел, доведете роднина. Нека за пореден път покажем, че Пловдив живее за Ботев! Всички на дерби!“ Срещата е от 32-рия кръг на Първа лига, като двата пловдивски гранда са част от втората 4-ка. Отборът, който оглави групата, в която са още Черно море и Арда Кърджали, ще играе бараж с последния от първата 4-ка за влизане в квалификациите за евротурнирите.

Николай Илиев Отговорен редактор
