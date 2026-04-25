С над 1000 засадени дървета приключи пролетната залесителна кампания в Пловдив

С мащабна акция край пешеходната алея на Гребната база официално беше закрита пролетната залесителна кампания в града. В рамките на днешната инициатива бяха засадени 60 чинара, които ще допринесат за обогатяването на зелената система и подобряване на екологичната среда в района.

Фиданките са дарение от Издателска къща „Хермес“, която за пореден път подкрепя каузи, свързани с развитието на градската среда и устойчивото бъдеще на Пловдив. В акцията участваха служители на компанията и на общинската администрация.

По време на пролетната залесителна кампания на различни локации в града бяха засадени над 1000 дървета. Кампанията е част от дългосрочните усилия за създаване на по-зелен, по-чист и по-приветлив град за жителите и гостите на Пловдив.