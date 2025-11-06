Войната в Украйна:

Под знака на луната: Новият епицентър на ритъма и лукса в Пловдив е LunOr Bar & Club

Само два месеца — и LunOr Bar & Club вече не просто е част от нощния живот на Пловдив, а неговият най-бляскав подпис на картата на клубната сцена под тепетата, където ритъмът е закон, а диджеите са господари на емоцията. Разположен на емблематичния булевард "Дунав" 5,  новият клуб носи усещането за нещо по-голямо – комбинация от световна сцена, изтънчена естетика и магия, която буквално те обгръща още от първата крачка.

Мотото "Лунна магия. Златен ритъм. Нощта има ново сияние" звучи амбициозно, но тук всяка секунда е ритъм. Интериорът диша лукс - и то от онзи, който шепне класа. И този шепот се усеща във всеки детайл: артистично осветление изпълва пространството и оформя интимни зони, а всеки елемент от декора – от меките текстури до отделните акценти, е прецизно подбран, за да ви потопи в усещане за ексклузивност.

Тази класа обаче се измерва не само в атмосферата, а и в чашата, превръщайки бара в отделна вселена. Премиум селекцията от напитки – от редки дестилати до майсторски коктейли, създадени с прецизност – говори езика на хората, които знаят какво искат.

От грандиозно откриване насам сцената е видяла както големи имена от международната сцена като Andre Soueid, Queen G, Emmanuel Jal, Jazz Becker, така и едни от най-добрите български DJ-и като DIASS, DiMO BG, DJ Burlak и MATIZZE.

А този петък LunOr Bar & Club вдига летвата още по-високо с гостуването на световноизвестния DJ, продуцент и артист, който в момента пренася концепцията Afrodise по сцените на Ибиса, Дубай, Тулум и Миконос. Говорим за Aaron Sevilla! Той е сред водещите имена на Afro и Latin house сцената – известен със своя отличителен стил, наситен с плътни перкусии и хипнотични вокали. От 2021 г. Aaron оглавява класациите на Beatport и Traxsource, а участията му на Tomorrowland и Untold затвърждават мястото му сред световните фаворити. На 7 ноември той ще взриви сцената на LunOr Bar & Club, подкрепен от един от най-обещаващите български артисти на електронната сцена – Атанас Янев, чиято енергия перфектно допълва Afrodise магията.

Програмата на LunOr не е само уикенд събитие. Всяка сряда е посветена на "Moonshake Party" с DJ Иван Петков от 21 ч., който създава микс от хитове с идеална атмосфера за елегантно разпускане след вечеря. А за ценителите на вечните хитове, всеки четвъртък LunOr Bar & Club предлага тематично Retro Fever парти, което превръща музикалните класики в луксозно преживяване, достойно за най-стилната ви вечер. Защото в LunOr нищо не е случайно!

Това не е просто клуб. Това е концепция. Състояние на духа. Място, което си търсил и най-накрая си намерил.

Антон Иванов
