Кметът на Пловдив и капитаните на „Локомотив“ и „Ботев“ призоваха за уважение между феновете

В навечерието на предстоящото на 1 ноември пловдивско дерби между ПФК „Локомотив“ и ПФК „Ботев“, кметът Костадин Димитров и двамата капитани на отборите, Димитър Илиев и Тодор Неделев, проведоха среща, на която апелираха за мирно и уважително поведение сред феновете. Срещата беше организирана от градоначалника с цел да се засили културата на толерантност и да се напомни, че въпреки интензивното съперничество, Пловдив остава единен и горд с футболното си наследство.

„Утре Пловдив ще оживее с ритъма на вечното дерби между „Локомотив“ и „Ботев“. Ще бъде ден на страст, емоции и гордост, защото няма град с по-силна футболна душа. Но нека не забравяме, че нашият град е по-голям от всяко едно съперничество. Призовавам феновете и на двата отбора да подкрепят своите любимци с уважение, с песен на сърце, но без омраза и напрежение. Нека покажем, че можем да бъдем съперници на терена, но заедно извън него“, заяви Костадин Димитров. Той добави, че довършителните работи по двата стадиона продължават с нормално темпо и че се полагат усилия за осигуряване на оптимални условия за феновете и футболистите.

Капитаните на двата клуба също отправиха апел към своите привърженици.

„Инициативата на кмета Костадин Димитров да събере двата капитана на отборите е много добра. Нека страстите да останат единствено на терена, а не извън него. Ние като футболисти ще направим всичко възможно да докажем, че това дерби е едно от най-значимите в България“, заяви капитанът на „Локомотив“ Димитър Илиев.

Капитанът на „Ботев“ Тодор Неделев също призова към уважение между феновете. „Нека покажем, че Пловдив може да бъде пример за спортна култура и човечност. Нека младите видят, че истинската сила на града ни е в единството и взаимното уважение, а не в разделението“.

На срещата присъстваха още председателят на Общински съвет - Пловдив Атанас Узунов, зам.-кметовете Николай Бухалов, Ангел Славов и Александър Държиков.