Верните слуги на руския диктатор Владимир Путин певецът Shaman и изпълнителният директор на Руския национален център за подпомагане на децата и ръководител на Лигата за безопасен интернет Екатерина Мизулина сключиха брак на показна церемония, която се състоя в окупирания Донецк. Интерес предизвика облеклото на младоженците, които бяха избрали военен стил за сватбата си. Зад показната съпричастност обаче се крие лицемерие. Оказва се, че пропагандистите са доверили на дрехи на Saint Laurent, произведени в "гнилия Запад" на стойност над 300 хил. рубли.

Парцалки

Изданието "Агенство" е установило, че Екатерина Мизулина е била облечена с риза стил Сафари, а младоженецът Шаман - в риза цвят каки. 150 хил. рубли струва африканската блуза на Мизулина, а 167,5 хил. тази на Шаман.

Модна къща Saint Laurent (до 2012 г. — Yves Saint Laurent) е част от групата Gucci, управлявана от френския конгломерат Kering. След началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. компанията затвори всички магазини в Русия, но това не е пречка за обичащите лукса слуги на Путин да си набавят желаното.

Циция

Припомняме, че руския певец Ярослав Дронов, известен с псевдонима Шаман не изпълни обещанието си да дари поне част от баснословния си хонорар за пострадали от наводненията в Оренбург. На празника на града, певецът беше поканен от местните власти да изнесе концерт. Но местни хора се възмутиха от парите, които се хвърлят за събитието – 16 000 000 рубли, като поискаха те да се дадат за пострадали от наводненията или за "специалната военна операция" (т.е. войната в Украйна).

