Популярна репортерка от bTV стана майка (СНИМКИ)

След синоптичката и водеща Натали Трифонова, още едно популярно лице от bTV стана майка. Репортерът и водещ на новините на медията Мария Ванкова роди момче тази сутрин, 6 ноември. Това съобщиха на сайта на bTV. С пост в социалните мрежи репортерката благодари на екипa от специалисти, който се е погрижил за нея. Тя публикува и първа снимка на малката си рожба, на която се вижда част от ръчичката на бебето.

bTV

"Борис е страхотен. Пожелан с много любов.", пише тя и се обръща към бащата - Виктор Кузманов: "Благодаря ти, че подходи с огромна обич, за да стигнем до тук."

Maria Vankova/Facebook

Завършва журналистика в СУ „Св. Климент Охридски” и магистратура по “Икономика на човешките ресурси” в УНСС. През есента на 2008 г. постъпва в стажантската програма на bTV, а показаните от нея умения в този период водят до предложението да остане да работи в нюзрума.

Мария Ванкова е водеща и репортер в телевизията. Отразява основно теми от сферата на здравеопазването и социалната политика.

През февруари 2021 година реализира поредицата „COVID-19: Ваксините“. През юни същата година Мария Ванкова прави поредната крачка в своята журналистическа кариера, като става водеща на късните емисии на bTV Новините.

