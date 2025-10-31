Кметът на Пловдив представи проекти за социализацията на река Марица

Двата бряга на река Марица ще бъдат превърнати в модерни, зелени и достъпни пространства след реализацията на няколко проекта – „Брегове на съвремието“, реконструкцията на бул. „Марица-север“ и укрепването на бреговете на реката. Това заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров по време на провелата се днес кръгла маса за бъдещето на водния обект.

„Река Марица и тепетата са емблемата на града. Наш дълг като управници е да намерим начин да превърнем зоната около нея в място за социални контакти, за разходка, спорт, култура. И това ще се случи с реализацията на изброените проекти. Така пловдивчани ще могат да се разходят по Марица, след като са минали по най-дългата пешеходна улица“, коментира още градоначалникът.

Той подчерта, че продължава работата на администрацията по придобиване правото си на ползване на Пешеходния мост, за да може и чрез това съоръжение да се преобрази зоната около реката. Кметът Димитров подчерта, че от огромно значение е и изпълнението на проекта за нов мост над Марица, който да свърже булевардите „Копривщица“ и „България“. Това съоръжение ще позволи директно движение от Коматево в район „Южен“ през бул. „Копривщица“ и моста до бул. „България“ до Голямоконарско шосе в „Северен“.

В дебата за бъдещето на Марица, организиран от вестник „Марица“, се включиха още зам.-областният управител на Пловдив Атанас Ташков, зам.-кметовете Хакъ Сакъбов и Пламен Панов, кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, архитекти и инженери. Атанас Ташков беше категоричен, че река Марица е част от идентичността на Пловдив и Областната управа ще бъде партньор на местната администрация в работата по социализацията на водния обект.