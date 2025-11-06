Радостин Василев ще настоява пред Англия и САЩ за санкции срещу Борисов (ВИДЕО)

"Ние сме решили да сезираме Англия и САЩ за това да бъдат наложени на Бойко Борисов санкции по глобалния закон "Магнитски". Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента след твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е преговарял за сваляне на санкциите на "Магнитски" срещу Пеевски, както и вчерашния отговор на британското посолство

Той отговори и на въпрос дали няма да включи в сигнала си Христо Иванов и Асен Василев заради твърденията на Пеевски, че ПП-ДБ по време на сглобката са искали от него да пенсионира Борисов, за да му паднат санкциите по "Магнитски" чрез Джим О`Брайън и Алекс Сорос.

"Битката с Пеевски и Борисов продължава и през периода, в който Асен Василев и Кирил Петков ходиха с Борисов и се разбираха в някакви манастири. След това те си чукаха петички вътре в парламнета. Аз знам за тяхната близост, да си берат грижата", смята Василев.

По думите му в правилата за налагане на санкции по "Магнитски", пише, че който препятства лице, наказано по този закон, се наказва с наказанията, предвидени от него. ОЩЕ: Пенсия на Борисов срещу падане на санкциите: Пеевски разказа какво са му предлагали ПП-ДБ в сглобката

МЕЧ разтълкува писмото от британското посолство

Според него от английското посолство са му казали, че следващият ще бъде той.

Радостин Василев посочи, че Борисов е видимо неадекватен, сдал е багажа и съзадва международни скандали.

"Той е съучастник в прикриване на корупция. Ние нямаме съмнения, че той саамият е участвал в гореми корупционни схеми, но с тези си действия нашият международен отдел ще подготви сигнализиране на английското и на американското посолство с това, че открито в България лидер на партия си позволява да обяснява как бил говорил с посланик, кой му бил приятел и кой не му бил приятел", добави още Василев. ОЩЕ: Британското посолство отвърна иронично-поучително на Борисов за санкциите срещу Пеевски