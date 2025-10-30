Ново зоокафе и зала към Природонаучния музей в Пловдив отварят врати през ноември

Ново зоокафе и зала към Природонаучния музей отварят врати до края на ноември. Кметът на Пловдив Костадин Димитров инспектира как върви работата по поредния успешен проект на музея, подкрепен от Община Пловдив.

Кафенето и залата се помещават в бившата бирария до Природонаучния музей. Неслучайно името на кафето е „LION“, защото първото, което ще видят посетителите е огромен африкански лъв. Вътрешността на сградата е направена като голяма пещера и е разделена на две – в едната част е кафенето, където всеки може да се подкрепи с тематични напитки и закуски от Африка, а в другата е експозиционната зала с животни от Африка, Мадагаскар, Австралия и Нова Зеландия. В нея ще бъдат поставени мултимедийни eкрани. Всеки, който си купи билет за Природонаучния музей ще може да разгледа и залата.

Сред животните, които ще бъдат експонирани са черна антилопа, птицечовка, коала, африкански бивол, гепард, казуар, хиена, хипопотам, хипопотам-джудже и други.

„Природонаучният музей на Пловдив е едно от най-посещаваните и обичани места в града ни. С новата зала отваряме още едно пространство за любопитството, въображението и мечтите, а кафенето ще направи музея още по-приветливо място – за срещи, разговори и идеи. Благодарен съм на екипа на музея, който с толкова любов и труд превръща това място в гордост за Пловдив. Благодаря и на всички, които повярваха, че знанието може да бъде и красиво, и забавно“, посочи кметът Костадин Димитров. Той разгледа и последните придобивки на музея – две новоизлюпени пеперуди от вида Атлас и африканска лунна пеперуда в зала „Тропик“, както и снежен леопард.

Директорът на Природонаучния музей Огнян Тодоров заяви, че целта му е да създаде запомнящо се преживяване за всички посетители.