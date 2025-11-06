Бъди активен на закрито: 3 места за спорт и настроение

Когато градът се скрие под пелерина от облаци, животът не спира на пауза - просто променя ритъма си. Именно в тези месеци е особено важно да останем активни, за да поддържаме настроение и тонус. И това може да се окаже по-лесно, отколкото си мислим. Защото София предлага достатъчно кътчета, където енергията се събужда зад фасади и топли светлини. Това са онези пространства, които ни напомнят, че движението не зависи от времето навън, а от желанието да се почувстваме добре. Нека заедно разгледаме някои от тях:

Блаженство и наслада във “Виктория СПА”

“Виктория СПА” - Хотел Рамада София предлага на своите гости чудесна възможност да се потопят в оазис на удоволствие и релакс. Клиентите могат да се насладят на обширен закрит плувен басейн с размери 25 на 12 метра. Той включва вградено джакузи и детски басейн, специално предназначен за най-малките. Температурата на водата е поддържана на приятните 29.3°C през лятото. А зимата достига 30°C, за да осигури топлина, дори през най-студените месеци. Местоположението е централно, а работното време удобно - от 07:00 до 22:00 часа.

Летният сезон е любим на клиентите - очаква ги красива градина. Питейният бар, разположен в нея, гарантира освежаваща глътка щастие заради богатата селекция от ароматни напитки и закуски. Има и радостна новина за родителите. През целия ден комплексът предоставя чудесна възможност на децата да се включат в тренировъчни сесии по плуване. С помощта на трима инструктори те не само ще усъвършенстват уменията си, но и ще създадат ценни приятелства. Басейнът предлага и групови занятия по аква спининг, водна гимнастика, водна рехабилитация и др. А близо до него е и добре оборудван фитнес с професионални треньори, които изготвят индивидуални програми.

За любителите на СПА процедурите „Виктория СПА“ предлага и съответните удоволствия. В термалната зона ще откриете солна сауна, финландска сауна и парна баня, известни със своите лечебни свойства. Тук се намира също и най-голямата турска баня хамам в София, истинска наслада за сетивата. За клиентите, които търсят усамотение, луксозният ВИП СПА апартамент е перфектното място. Там ги очаква собствена релакс зона със следния интериор: кресла за рефлексотерапия, романтично джакузи за двама и легло за тай масаж.

Възможностите за удоволствия не спират дотук. Азиатски процедури, извършвани от азиатски терапевти - сред тях попадат терапия с вулканични камъни, хидратиращ масаж с алое вера, топъл билков масаж и още много други. Така клиентите гарантирано ще се освободят от напрежението и ще поглезят тялото си. А козметичните и фризьорските услуги са още едно бижу, което предразполага посетителите да се погрижат за себе си в уютната обстановка на СПА центъра. Най-хубавото е, че съвсем скоро ще можем да се насладим и на предстоящата локация на “Виктория СПА” в Пловдив, в любимия хотел “Тримонциум”!

uMove и изкуството на уличните танци

Свободата понякога има ритъм. Той започва там, където звукът среща движението, а тялото забравя граници. В мига, щом музиката завладее съзнанието ни, се пренасяме в съвсем друг свят. Точно затова танците отдавна не са възприемани просто като движение - те са израз на душата, бягство от ежедневието, една малка среща със себе си. В тази необятна вселена от ритъм и емоции живее духът на uMove - съвременна школа по хип-хоп танци, издигаща всяка стъпка до изкуство. Освен впечатляващи хореографии, тук се раждат характер, увереност и стил - комбинация, която прави резултатите лични и незабравими.

uMove е пространство, създадено за хора, които вярват, че танците могат да променят всичко. Основана през 2009 г. от Мартин Ассев (хореограф, преподавател и визионер), школата не спира да печели сърцата ни с неподправената си енергия и уличен дух. Тук се срещат стилове като Хип-Хоп, Брейкинг, Попинг, Хаус, Уаикнг и Воуг - всеки със собствена философия. А екипът от опитни преподаватели допринася за напредъка и усмивките по време на тренировка. Инструкторите са преминали през всички нива на школата и днес се гордеят да предават опита си и любовта към музиката на следващите поколения. Важно е да отбележим, че методиката в uMove е много различна - тук не времето диктува развитието, а отдадеността, желанието и личния прогрес. В залите се усеща философията “Unique & United”, защото екипът на школата вярва, че всеки танцьор е неповторим, но истинската сила се ражда в синхрона и общия ритъм.

Днес uMove е сплотена общност от хора, които искат само едно - да танцуват. Редовните групови тренировки обхващат всички възрасти и нива - от първите стъпки на най-малките до усъвършенстването на професионалните танцьори. За онези, които търсят по-личен подход, школата предлага индивидуални уроци, а най-амбициозните се радват на интензивни танцови лагери с водещи преподаватели от България и чужбина. Екипът на uMove създава и специални хореографии за сватби, корпоративни събития, концерти и видеоклипове, пренасяйки духа на хип-хопа навсякъде, където има нужда от ритъм и емоции. Защото в света на uMove танцът не е само хоби, но и състояние на духа. А когато музиката започне, всичко останало спира. И остава само едно послание - „Keep uMoving!“

Фитнеси “Флайс”: 30 години вдъхновение за активен живот

В дните, когато времето навън е мрачно, а умората от ежедневието се настанява незабелязано, движението се превръща в най-естественото лекарство. Редовните тренировки са способни не само да подобрят настроението ни, но и начина, по който гледаме на света. Да усетиш как стресът се разтваря във всяко повторение, как мислите се подреждат и дишането намира своя ритъм - това е истинската сила на спорта. Именно тази философия стои зад веригата фитнеси „Флайс“ - едно от най-разпознаваемите имена в света на активния живот у нас, с над 30 години опит и 17 модерни зали в София. Клубовете работят със стандартна карта Multisport, както и с Multisport Kids за детски групови занимания - защото любовта към движението е най-добре да започне от ранна възраст.

„Флайс“ се ражда през 1994 г. от идеята за създаване на място, където спортът и спокойствието съжителстват идеално. Днес всяка зала от веригата е отражение на професионализъм и висок стандарт - модерно оборудване от световния лидер Matrix, и просторни тренировъчни пространства. Част от локациите предлагат и допълнителни екстри - безплатен паркинг, сауна за заслужен релакс след тренировка, както и протеинов бар, където възстановяването е вкусно удоволствие. Също така, някои зали разполагат със специални зони като MMA клетка, боксов кът и кросфит пространство за онези, които търсят повече интензивност и предизвикателство.

Фитнеси „Флайс“ са дом и на впечатляващо разнообразие от групови занимания, които вдъхновяват, мотивират и сплотяват клиентите чрез енергията на движението. Сред най-популярните са функционалните тренировки, подходящи за всеки, без значение от нивото и табата - динамична програма, развиваща сила и издръжливост. “Booty & Abs” пък е предназначена за стегнати форми и сила в коремната област, докато класовете по пилатес и йога придават баланс, гъвкавост и контрол над тялото. Други фаворити са степ аеробиката и “Fit Ball” - тренировка с топка, укрепваща средната част на тялото. За максимален ефект и спокойствие всички занимания се водят от квалифицирани инструктори. А в случай че желаете индивидуална тренировъчна програма и хранителен режим, екипът от персонални треньори на “Флайс” винаги е насреща, за да ви помогне да постигнете мечтаните резултати бързо и безопасно.

