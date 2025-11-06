Войната в Украйна:

"Внушения": Здравното министерство отговори на обвиненията за детската болница

06 ноември 2025, 13:56 часа 172 прочитания 0 коментара
"Внушения": Здравното министерство отговори на обвиненията за детската болница

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов приема подадената оставка на членовете на Обществения съвет, сформиран във връзка с проекта за изграждане на Националната детска болница. Това посочват от Министерството на здравеопазването в позиция. По-рано днес от Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница обявиха, че подават оставка. Поводът - липсата прозрачност.

Изпълнението на проекта

"Проект с подобен мащаб изисква работа по множество паралелни линии и не позволява информиране след всяка проведена работна среща и оперативна дейност, се отбелязва още в позицията", се казва в  позицията на здравното министерство.

Допълва се и че институционалната отчетност се осъществява по установения ред чрез регулярни срещи, предоставяне на официални документи, междинни резултати и публични етапи на изпълнение.

"Формираните внушения за липса на прозрачност не допринасят за постигане на по-добър резултат и имат потенциала да засилят общественото недоверие към проект, който българските граждани очакват от години", пише още в позицията.

От здравното министерство посочват, че изпълнението на проекта се движи в рамките на определените срокове при спазване на Закона за обществените поръчки, Закона за здравето и приложимите технически и финансови правила. На този етап се работи паралелно по няколко ключови направления – официализиране на задание за проектиране, инфраструктурно обезпечаване, анализ на финансиране и провеждането на срещи с ръководители на лечебни заведения и педиатрични структури на територията на София.

"По отношение на искането за предварително предоставяне на техническото задание, Здравната инвестиционна компания за детска болница се съобразява с изричното становище на Агенцията по обществени поръчки, според което подобно действие противоречи на закона. Ограничението е нормативно, а не организационно, поради което не може да бъде интерпретирано като нежелание за прозрачност", пише в позицията.

В нея се отбелязва, че проектът за Национална детска болница е дългосрочен и не всички въпроси са финализирани, но напредъкът е измерим и проследим. Обществото ще продължава да бъде информирано на всеки ключов етап от реализацията на проекта.

Министерството на здравеопазването изразява признателност към членовете на Обществения съвет за вложеното време, експертизата и професионалния ангажимент в досегашната съвместна работа.

