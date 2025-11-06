Любопитно:

06 ноември 2025
Рюте: НАТО вече произвежда повече боеприпаси от Русия

За първи път през последните години НАТО изпревари Русия по производство на боеприпаси. Това обяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на форума "НАТО индустрия" в Букурещ.

"Доскоро Русия произвеждаше повече боеприпаси от всички съюзници от НАТО взети заедно. Но това вече не е така", каза генералният секретар. По думите му, съюзниците "откриват десетки нови производствени линии и разширяват съществуващите", което им позволява "да произвеждат повече, отколкото са произвеждали от десетилетия".

Още: Вучич с нож в гърба на Путин - предложи на ЕС и Украйна всички сръбски боеприпаси

Рюте също така подчерта, че страните от НАТО трябва не само да увеличат производството на оръжие, но и "да съкратят сроковете за доставка, да развият иновациите и да засилят сътрудничеството между съюзниците и партньорите – от ЕС и Украйна до Япония и Южна Корея".

Генералният секретар на НАТО добави, че Русия остава "дестабилизираща сила в Европа и света" и сътрудничеството ѝ с Китай, Северна Корея и Иран изисква Алиансът да се мобилизира дългосрочно: "Опасността, която представлява Русия, няма да изчезне дори след края на войната. Трябва да сме готови за дългосрочна конфронтация".

Още: Завод за барут и боеприпаси: "Райнметал" подписва договор с България след скандала Борисов-Радев

Източник: Официален сайт на НАТО

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Русия Марк Рюте Боеприпаси снаряди война Украйна
