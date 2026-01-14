Поставят над 50 контейнера за смет в квартал „Столипиново“ в Пловдив

ОП „Чистота“ започна поставянето на допълнителни съдове за смет в квартал „Столипиново“, съобщи директорът на предприятието инж. Десислава Георгиева.

„На улиците „Ландос“, „Крайна“, „Крайречна“ и „Бъндерица“ вече са разпределени 12 контейнера тип „лодки“ и 19 контейнера тип „бобър“. В най-кратки срокове предстои да сложим още 21 контейнера от втория вид“, посочи инж. Георгиева.

Тя призова живеещите в квартала да пазят съдове за смет.

„Разчитаме на съдействие от страна на жителите контейнерите да се използват по предназначение, за да поддържаме района чист и приветлив“, подчерта директорът на ОП „Чистота“.