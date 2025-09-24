За втора поредна година Пловдив организира "Училищни игри на волята"

Започва записването за участие във второто издание на "Училищни игри на волята", организирани от Община Пловдив. Това съобщи кметът Костадин Димитров на пресконференция, в която участие взеха зам.-кметът по спорт Николай Бухалов и началникът на отдел „Спорт и младежки дейности“ Иван Запрянов.

„Целта е да се популяризират движението и спортът сред учениците, а резултатите, които търсим са ангажиране на повече деца с активна дейност и постигане на високо спортно майсторство“, обясни кметът Костадин Димитров по повод инициативата.

Състезанието ще се проведе на 18 октомври, като всяко училище ще излъчи два отбора – по един от 4 момчета и един от 4 момичета. Класирането ще се определя въз основа на общото време, постигнато от двата отбора.

„Миналата година имахме 22 участващи училища и над 350 деца. Тази година очакваме още по-голям интерес. Ще се включат и популярни лица от минали и настоящи сезони на "Игри на волята". Основната ни цел е да насърчим децата да се движат и да спортуват – това е устойчивият път, който сме избрали за развитието на спорта в образователната система“, сподели Иван Запрянов.

Училищата сами ще определят своите отбори, като комуникацията ще се осъществява чрез директорите. Организаторите са подготвили нови елементи в трасето, които обещават още повече емоции и предизвикателства за участниците.

Победителите ще бъдат отличени с парични награди, съответно 5000 лв. за първо място, 3000 лв. за второ и 2000 лв. за трето.

„Спортът трябва да бъде в училищата и учениците сами да търсят достъп до съответните клубове, където да практикуват своя любим спорт“, допълни Николай Бухалов.