Пловдив и Братислава с общи инициативи за популяризиране на новата авиолиния между двата града

Инициативи, насочени към популяризирането на новата редовна авиолиния между Пловдив и Братислава, обсъдиха кметът на Пловдив Костадин Димитров и посланикът на Република България в Словакия Н. Пр. Васил Петков. Срещата в словашката столица постави акцент върху повишаването на туристическия интерес към Пловдив и разширяването на културните и икономическите връзки между България и Словакия.

Сред обсъдените идеи е организирането на Ден на Пловдив в Братислава, който с подкрепата на българското посолство ще представи пред словашката публика културно-историческото богатство, туристическите възможности и модерната визия на европейския град с хилядолетна история.

„Новата авиолиния е стратегически шанс да привлечем повече туристи. Пловдив има какво да покаже – от богатото си културно-историческо наследство до богатия събитиен календар и традиционното българско гостоприемство. Нашата политика е последователна – популяризираме Пловдив като водеща дестинация и активно работим за развитието на Летище Пловдив чрез Фонда, създаден за целта“, подчерта кметът Костадин Димитров.

Посланик Васил Петков изрази готовност за подкрепа на общите инициативи.

„Свързаността е ключът към развитие. С директната линия между Пловдив и Братислава имаме отлична възможност да насърчим словашките туристи да открият България отвъд морето – да видят Пловдив, културата ни, хората ни“, заяви той.

Обмисля се и организирането на опознавателно посещение на словашки журналисти в Пловдив по покана на Община Пловдив, които след това да представят своя опит и впечатления от града пред широката аудитория в Словакия.

В рамките на посещението бе осъществена и обмяна на опит и добри практики, свързани с инфраструктура, развитие на градската среда и популяризиране на спорта.

Кметът Костадин Димитров разговаря и с директора на българското училище „Христо Ботев“ в Братислава Николай Йорданов. Обсъдени бяха начини за подпомагане на учебното заведение, създадено още през 1946 г., което и днес е важен просветен център за българската общност в Словакия.

Със заместник-директора на Българо-словашкия културен център Капка Георгиева бяха дискутирани интересни събития и бъдещи съвместни инициативи за популяризиране на българската култура и за представяне на пловдивски творци и културни продукти пред словашка публика.

В разговорите участваха заместник-посланикът Виктория Меламед, Габриела Примова, първи секретар и консул на българското посолство в Братислава, Елена Арнаудова и заместник-кметовете на Пловдив Пламен Панов, Хакъ Сакъбов и Ангел Славов.