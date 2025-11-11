Започна поставянето на новите 114 контейнера за смет в пловдивския район „Тракия“

В присъствието на кмета на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов и директора на ОП „Чистота“ Десислава Георгиева започна поставянето на новите 114 контейнера за отпадъци в „Тракия“. Първите два бяха сложени на ул. „Григор Божков“ , зад парк „2019“ в района.

Те са с близо три пъти по-голяма вместимост от предишните тип „Бобър“, които събират по 1100 литра. Новите съдове за смет са предназначени за 3000 литра отпадъци. Почистването е автоматизирано и се задейства от кабината на шофьора на сметовоза. За улеснение на гражданите контейнерите са с ръчка и педал и могат да се отварят и с ръка, и с крак. Веднага след монтажа на модерните контейнери няколко тракийци тестваха как работят и останаха много доволни.

Кметът на Пловдив посочи, че чистата среда не е само задължение на общината, а и на всеки един от нас

„Днес правим още една стъпка към един по-чист, по-красив и по-зелен Пловдив. Новите контейнери са част от нашата стратегия за подобряване на управлението на отпадъците и опазване на околната среда, както и резултат от усилията ни Пловдив да бъде пример за подреден и модерен град“, подчерта Костадин Димитров.

Той допълни, че с тази промяна Община Пловдив не просто подменя старите съдове, а мотивира отговорното отношение на гражданите към чистотата в града. Кметът благодари на всички пловдивчани, които ежедневно показват, че искат да направят Пловдив пример за модерно и устойчиво управление на отпадъците.

„Това е нова възможност, с която правим изхвърлянето на отпадъци по-удобно за гражданите“, каза заместник-кметът по екология Иван Стоянов. Той допълни, че едрогабаритни отпадъци не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци и припомни, че ОП „Чистота“ има безплатна услуга, която предлага извозване на стари мебели и вещи от адрес само с едно обаждане на телефон 032 675 817.