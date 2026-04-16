12 удара с крила - перформанс на Моника Господинова за „Антикорупционен блок“*

В съвременния обществен и културен контекст преплитането между изкуството и гражданската ни позиция е своеобразен вик. Когато изкуството влезе за да защитава човешки права и воюва за национални политики, то това е сериозна индикация за нетърпимостта на обществото към статуквото.

Същата тази непримиримост е и мотив за предстоящия перформанс “12 удара с крила” на дизайнера и художник Моника Господинова – автор с ясно изразен визуален стил и ангажираност към социални теми.

Моника Господинова работи в пресечната точка между приложното и изящното изкуство, като в творчеството си използва силата на визуалния език, за да поставя въпроси, свързани със свободата, личния избор и обществената среда. През годините тя развива собствен художествен почерк, в който се открояват метафората, символиката и активното взаимодействие с публиката. Нейните проекти търсят директен контакт със зрителя, провокирайки размисъл и позиция.

Перформансът “12 удара с крила” ще се проведе на 17.04 в София - пл. Славейков с начален час 11:00ч. Той е посветен на реалността и дейността на

АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК със съосновател Иван Христанов, като чрез силата на визуалното, приложното и изящното изкуство ще бъде разказана история, изградена чрез метафори.

Птица, живееща в дом, който се оказва капан. Необходими са метафорични 12 удара с крила в рамките на 8 часа, в пространство от 3 кв. м, за да се освободи. Всеки удар е разкритие. Всяко разкритие е стъпка към осъзнаване и освобождение…

Това е перформанс, който въвежда рядко срещан за България формат - дюрационен разказ с развитие и освобождение в реално време.

Събитието е посветено на тъмната страна на държавността - задкулисието, интересите, кражбите и мафията, които отнемат от българина здравето, перспективата и свободата. Това не е просто разказ, а покана за взаимодействие.

Лидер на „Антикорупционен блок“ е Иван Христанов – обществено разпознаваема фигура с опит в управлението и безкомпромисна работа на терен, която разкрива и спира схеми за милиарди. По негов пример, Антикорупционен блок обединява партии, организации и личности с доказани антикорупционни действия и висока професионална експертност.

На 19 април „Антикорупционен блок“ се явява на избори с амбицията да предложи различен модел на управление – такъв, в който действията следват заявените принципи, а общественото доверие се изгражда чрез конкретни резултати.

В този контекст участието на личности от сферата на изкуството като Моника Господинова подчертава една по-широка тенденция – търсенето на нов тип лидерство и ангажираност, в която културата, гражданската чувствителност и политиката се срещат в обща посока: изграждане на по-справедливо и отговорно общество.

*Публикацията е съгласно договор, сключен между Коалиция "Антикорупционен блок" и "Уебграунд Груп" АД за Парламентарни избори 2026 г. Купуването и продаването на гласове е престъпление!