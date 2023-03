21 наблюдатели на ПАСЕ ще наблюдават изборите в България

За да наблюдават вота - те ще са в България от 31 март до 3 април 2023 г. заедно с наблюдатели от Службата за демократични институции и права на човека (ODIHR) на ОССЕ.

Делегацията ще се срещне с лидери или представители на политически партии и коалиции, участващи в изборите, както и с представители на гражданското общество и медиите, преди да наблюдава гласуването на 2 април. Член на Венецианската комисия – групата от независими правни експерти на Съвета на Европа – ще осигури правна подкрепа по време на посещението. ОЩЕ: "Информационно обслужване" обещава честни и прозрачни избори

A 21-strong team of observers from PACE, headed by @AndrejHunko, will join with @osce_odihr colleagues to observe #Bulgaria's 2 April parliamentary elections:https://t.co/CfFbJFMvam



Stand by for their preliminary verdict at a presser on 3 April...#BulgariaVotes pic.twitter.com/1Iy0OmxmW8