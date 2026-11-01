"Справихме се": Демерджиев за вота и за странна активност на някои кметове на ДПС

"Справихме се". Така вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира изминалия втори тур на президентските избори от гледна точка на МВР. Той благодари на хилядите полицейски служители и техните ръководители, които по думите му не са позволили вотът да бъде опорочен и да има изкривяване. Демерджиев бе категоричен, че МВР е направило така, че вотът да бъде такъв, какъвто е даден от българските граждани.

"Показахме, че в България могат да се избират и организират демократични избори по начин, по който те се организират и провеждат в цивилизованите европейски държави. Вместо опашките и практиките, на които ставахме свидетели - изборите могат да изглеждат по различен начин", каза Иван Демерджиев.

Странна активност от кметове на ДПС

Вътрешният министър обърна внимание, че е имало много странни активност в последната седмица най-вече от страна на определени кметове, срещу които има досъдебни производства.

Демердживе не назова кои кметове има предвид, но най-вероятно става въпрос за кметове от ДПС. Припомняме, че кметовете на Белица и Сунгурларе бяха задържани преди първи тур на президентския вот.

Вътрешният министър отдаде тази странна активност, за която говори, на това, че те искат да възпрепятстват досъдебните производства срещу тях. ОЩЕ: Първи резултати: Йотова води пред Гюров на балотажа (ГРАФИКА)

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