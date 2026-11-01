Шампионът смълча "Анфийлд"! Ливърпул пусна Арсенал на върха във Висшата лига

Шампионът Арсенал записа първата си победа над Ливърпул от 2024 година насам. Отборът на Микел Артета постигна минимален успех с 1:0 при визитата си на "Анфийлд" в мач от деветия кръга на Висшата лига. Единственото попадение в срещата бе дело на Кай Хаверц, който се разписа в 16-а минута. През останалата част "артилеристите" се справиха добре с натиска на мърсисайдци, а пряк свободен удар на Флориан Вирц се спря в гредата. С този успех Арсенал се изкачи на върха в класирането.

Арсенал излъга Ливърпул на "Анфийлд"

В самото начало на срещата "червените" организираха добра атака, но Арсенал пое инициативата и започна да притиска своя съперник. Натискът на шампионите даде резултат съвсем скоро. Грешка в защитата на Ливърпул позволи на Деклан Райс да отнеме топката. Английският национал намери Кай Хаверц на добра позиция, а той откри резултата с точен удар от близка дистанция. Домакините се опитаха да отговорят бързо. Малко след това се стигна до спорна ситуация в наказателното поле на Арсенал. Юриен Тимбер дръпна Исак за тениската, но съдията подмина случилото се. От повторенията стана ясно, че има сериозни основания за наказателен удар.

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Последваха нови колебания в защитата на мърсисайдци, като единствено неточните удари на Хаверц и Нони Мадуеке спасиха Алисон от втори гол в мрежата му. След половин час игра се откри добра възможност пред Ливърпул, но Исак не успя да засече топката. Секунди по-късно домакините имаха претенции за дузпа, след като Христос Цолис задържа Гакпо в наказателното поле, но и този път не се стигна до наказателен удар. Десетина минути преди края на първата част Исак и Алексис Макалистър не намериха очертанията на вратата, а Флориан Вирц удари греда от пряк свободен удар. Така "артилеристите" се оттеглиха на почивката с гол аванс.

Второто полувреме също започна със силен натиск на Ливърпул, с който играчите на Микел Артета се справяха добре. Десет минути след старта Исак бе изведен на добра позиция, но стреля над вратата. Подхлъзване на Жереми Жаке позволи на Цолис да напредне и да подаде на Мартин Йодегор. Стигна се до удар на норвежеца, но в последния момент Жаке изби. В 72-а минута Алисон направи много добра спасяване, за да опази интригата жива след удар на Цолис. Футболистите на Ливърпул не се отказаха от търсене на изравнителното попадение, но така и не намериха път към мрежата на Давид Рая и завършиха без точен изстрел.

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