Ахмед Доган за превземането на ДПС: Тази работа е нагласена и не става за 1-2 години*

Почетният председател на "Алиансът за права и свободи" (АПС) д-р Ахмед Доган отправи силно политическо послание по време на предизборна среща в Кърджали, като постави акцент върху значимостта на предстоящите избори и необходимостта от активност. Доган коментира и процесите в ДПС, като се позова на думи на Емин Балкан от Балгьоч за "мафиотска организация", превзела партията. Той поясни, че участниците във вътрешнопартийния преврат не са били дългогодишни членове, а са били приети непосредствено преди конференцията. "Тази работа е нагласена и не става за една или две години", коментира Ахмед Доган.

Той отправи апел към симпатизантите за висока избирателна активност: "Нямам съмнение дали трябва да се гласува - задължително е. Апелирам към вас да бъдем активни", призова той. Почетният председател направи и самокритика за своето оттегляне, определяйки го като грешка, продиктувана от желанието да се даде път на младите. Според него след това ДПС постепенно се е превърнала в административна и "кметска" структура.

В изказването си той подчерта, че вотът не е просто въпрос на парламентарно присъствие на АПС, а има пряко значение за бъдещето и сигурността на общността. Доган акцентира, че през последните 35–36 години общността е свикнала да има свое представителство в Народното събрание, което е било ключово за нейното развитие.

*Материалът е публикуван съгласно договор, сключен между "Уебграунд Груп" АД и Коалиция "Алианс за права и свободи" (АПС) за предстоящите парламентарни избори 2026 г.

Ахмед Доган в Кърджали: Залогът на изборите е бъдещето на общността