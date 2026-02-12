Оставката на Румен Радев:

Андрей Райчев: Илияна Йотова нямаше особен избор кой да е служебен премиер

„Илияна Йотова може да каже само едно – „аз съм президент, опитвам се да бъда неутрален и правя избора според своята представа кой е най-добрият“. Тя нямаше особен избор – всички останали в домовата книга, включително и тези, които дадоха съгласие, са хора, назначени там с мисълта, че могат да станат премиери“. Така коментира избора на Андрей Гюров за служебен премиер социологът Андрей Райчев в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Точно така. Другите бяха във властовото поле на управляващите – Пеевски, Борисов. Той (Гюров. – бел.ред.) единствен беше извън това поле. Да не забравяме, че всъщност има предистория – това не е просто избор на премиер на едно поредно служебно правителство, това е избор на премиер след тези протести, които свалиха това правителство и се обявиха срещу модела на управление“, съгласи се доц. Георги Лозанов. По думите му сега основният залог е „дали ще дойде един служебен министър-председател, който ще може да ограничи достатъчно купения и контролирания вот“, добави той.

И двамата се обединиха около тезата, че в момента основният залог е дали ще бъде назначен служебен министър-председател, който реално да успее да ограничи купения и контролирания вот на предстоящите избори.

