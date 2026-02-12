Владимир Георгиев: Работата на БСП с ГЕРБ, ИТН и ДПС-НН беше грешка

Президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на правителство на Андрей Гюров. Темата, както и възможно преформатиране в БСП, бяха обсъдени в студиото на „Лице в лице“ с Владимир Георгиев, заместник-председател на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“. Георгиев подчерта, че държавният глава не е имал голям избор. „На първо място искам да отбележа, че президентът Йотова нямаше възможност да избира“, заяви той. По думите му БСП са били против промените в т.нар. „домова книга“ и конституционните изменения и са подали жалба.

От БСП ще съдят за служебния премиер по действията му. „Като цяло искаме да съдим по действията на служебния министър-председател, по това кои хора ще посочи в кабинета и най-вече по действията и по резултатите“, каза Георгиев. Към момента партията няма сериозни възражения. „Към настоящия момент – не. Тя не можеше да избира от много хора“, допълни той и посочи: „Приемаме това, което тя направи и избра като кандидат за министър-председател.“

Разговорът премина към ветото на Йотова върху Изборния кодекс в частта за ограничаването на секциите в чужбина. Георгиев припомни позицията на левицата при предишните дебати: „БСП още тогава издаде своето становище, че искаме тези промени за сканиращите устройства да бъдат следващата година.“ Той подчерта, че „благодарение на БСП това не влезе в пленарна зала“ и че част от групата не е подкрепила текстовете.

По темата за ограничаването до 20 секции извън ЕС Георгиев обясни, че групата е била разделена: „Половината група гласува за това да се подкрепят тези 20 секции зад граница. Другата половина гласува против. Абсолютно демократично и по собствена воля.“

След ветото предстои ново обсъждане. „Ще коментираме, ще дискутираме отново в групата и ще вземем своето решение“, каза той. Личното му гласуване е било различно по отделните текстове: „При първото гласуване за сканиращите машини бях против и не гласувах. А за 20-те секции бях „за“.“ Георгиев заяви, че е възможно да промени позицията си: „Да, при положение, че чуем доводите на цялата група, съм склонен.“

По отношение на предстоящия вот той изрази надежда за честни избори. „Искрено се надявам… не може в последния момент да се правят изменения в изборния кодекс, което категорично не подкрепяме“, посочи Георгиев и добави, че БСП традиционно има представители в секционните комисии.

Темата за бюджета също беше засегната. Според него предложеният от коалицията бюджет е имал добри социални мерки: „Бюджетът в тази си част, особено което се касаеше за социалните реформи, беше добър.“ Въпреки това той смята, че към момента няма време за приемането му и трябва да се удължи действието на сегашния закон.

По въпроса за президентските избори Георгиев заяви, че Илияна Йотова има „невероятен авторитет“. „Тя при нас има невероятен авторитет и ние бихме подкрепили такъв кандидат“, каза той, като уточни, че първият фокус на партията са парламентарните избори и че трябва да бъде отчетена и „волята и желанието на президента Йотова“.

Попитан дали се притеснява, че Румен Радев може да привлече симпатизанти на БСП, Георгиев отговори: „Със сигурност президентът Радев ще окаже влияние, неминуемо голяма част от нашите симпатизанти ще иска да го подкрепи.“ Той обаче подчерта, че партията трябва да се насочи към своите организации и да предложи „една такава лява партия, каквато ние ще предложим“, защото обществото има нужда от справедливост.

По случая „Петрохан“ Георгиев заяви, че парламентарната група е изразила позиция, но сдържано. „Не трябва по никакъв начин да уронваме престижа на институциите“, посочи той и добави, че трябва да се даде възможност на ДАНС и МВР да работят спокойно, без политизиране, а след това „по най-бързия начин да има осъдени и санкционирани хора“.

В края на разговора Георгиев направи равносметка за участието на БСП в управлението с ГЕРБ и с подкрепата на ДПС – „Ново начало“. „Нашите симпатизанти и хора отчитат, че това беше грешка“, призна той. „Неминуемо всеки, който участва в такова управление, носи своите последици и ние това го осъзнаваме“, заключи Владимир Георгиев.