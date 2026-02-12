Спорт:

Владимир Георгиев: Работата на БСП с ГЕРБ, ИТН и ДПС-НН беше грешка

12 февруари 2026, 18:42 часа 394 прочитания 0 коментара
Владимир Георгиев: Работата на БСП с ГЕРБ, ИТН и ДПС-НН беше грешка

Президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на правителство на Андрей Гюров. Темата, както и възможно преформатиране в БСП, бяха обсъдени в студиото на „Лице в лице“ с Владимир Георгиев, заместник-председател на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“. Георгиев подчерта, че държавният глава не е имал голям избор. „На първо място искам да отбележа, че президентът Йотова нямаше възможност да избира“, заяви той. По думите му БСП са били против промените в т.нар. „домова книга“ и конституционните изменения и са подали жалба.

От БСП ще съдят за служебния премиер по действията му. „Като цяло искаме да съдим по действията на служебния министър-председател, по това кои хора ще посочи в кабинета и най-вече по действията и по резултатите“, каза Георгиев. Към момента партията няма сериозни възражения. „Към настоящия момент – не. Тя не можеше да избира от много хора“, допълни той и посочи: „Приемаме това, което тя направи и избра като кандидат за министър-председател.“

Още: БСП не са решили как ще гласуват за ветото срещу ИК

Разговорът премина към ветото на Йотова върху Изборния кодекс в частта за ограничаването на секциите в чужбина. Георгиев припомни позицията на левицата при предишните дебати: „БСП още тогава издаде своето становище, че искаме тези промени за сканиращите устройства да бъдат следващата година.“ Той подчерта, че „благодарение на БСП това не влезе в пленарна зала“ и че част от групата не е подкрепила текстовете.

По темата за ограничаването до 20 секции извън ЕС Георгиев обясни, че групата е била разделена: „Половината група гласува за това да се подкрепят тези 20 секции зад граница. Другата половина гласува против. Абсолютно демократично и по собствена воля.“

Още: Ще се сближи ли БСП с ПП-ДБ или с Радев? Говори Наталия Киселова (ВИДЕО)

След ветото предстои ново обсъждане. „Ще коментираме, ще дискутираме отново в групата и ще вземем своето решение“, каза той. Личното му гласуване е било различно по отделните текстове: „При първото гласуване за сканиращите машини бях против и не гласувах. А за 20-те секции бях „за“.“ Георгиев заяви, че е възможно да промени позицията си: „Да, при положение, че чуем доводите на цялата група, съм склонен.“

По отношение на предстоящия вот той изрази надежда за честни избори. „Искрено се надявам… не може в последния момент да се правят изменения в изборния кодекс, което категорично не подкрепяме“, посочи Георгиев и добави, че БСП традиционно има представители в секционните комисии.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Темата за бюджета също беше засегната. Според него предложеният от коалицията бюджет е имал добри социални мерки: „Бюджетът в тази си част, особено което се касаеше за социалните реформи, беше добър.“ Въпреки това той смята, че към момента няма време за приемането му и трябва да се удължи действието на сегашния закон.

Още: Киселова очаква Гюров да подаде оставка като подуправител на БНБ

По въпроса за президентските избори Георгиев заяви, че Илияна Йотова има „невероятен авторитет“. „Тя при нас има невероятен авторитет и ние бихме подкрепили такъв кандидат“, каза той, като уточни, че първият фокус на партията са парламентарните избори и че трябва да бъде отчетена и „волята и желанието на президента Йотова“.

Попитан дали се притеснява, че Румен Радев може да привлече симпатизанти на БСП, Георгиев отговори: „Със сигурност президентът Радев ще окаже влияние, неминуемо голяма част от нашите симпатизанти ще иска да го подкрепи.“ Той обаче подчерта, че партията трябва да се насочи към своите организации и да предложи „една такава лява партия, каквато ние ще предложим“, защото обществото има нужда от справедливост.

Още: След Корнелия Нинова: Пак жена ръководи БСП в парламента

По случая „Петрохан“ Георгиев заяви, че парламентарната група е изразила позиция, но сдържано. „Не трябва по никакъв начин да уронваме престижа на институциите“, посочи той и добави, че трябва да се даде възможност на ДАНС и МВР да работят спокойно, без политизиране, а след това „по най-бързия начин да има осъдени и санкционирани хора“.

В края на разговора Георгиев направи равносметка за участието на БСП в управлението с ГЕРБ и с подкрепата на ДПС – „Ново начало“. „Нашите симпатизанти и хора отчитат, че това беше грешка“, призна той. „Неминуемо всеки, който участва в такова управление, носи своите последици и ние това го осъзнаваме“, заключи Владимир Георгиев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
БСП правителство Владимир Георгиев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес