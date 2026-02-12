Любопитно:

"Голяма национална драма": Росен Желязков с първи коментар за случая "Петрохан"

12 февруари 2026, 19:50 часа 265 прочитания 0 коментара
"Голяма национална драма": Росен Желязков с първи коментар за случая "Петрохан"

Премиерът в оставка Росен Желязков за първи път коментира темата "Петрохан". Желязков определи случилото се като "голяма национална драма". Той направи това, след като взе участие в неформална среща на лидерите от ЕС.

Още: Деньо Денев: Не е имало агенти на ДАНС в хижата в "Петрохан"

"Аз бих казал, че това е голяма национална драма, защото вълнува всички. Защото вълнува всички, без да може да отговорим на сложни социално-психологически въпроси. Без да можем в момента да загърбим злободневието, предизборната кампания, политическия дебат, да не политизираме тази тема, да знаем, че жертвите и техните близки имат право на това да се запази честта, достойнството и дори за тези, които не са вече сред нас, да важи презумпцията за невиновност. Важното е в тази ситуация да се съберат доказателства за всички релевантни факти и тогава да се правят правилните квалификации съставномерност, да се търси има ли вина, кой е виновен и какво трябва да бъде наказанието", каза премиерът Росен Желязков.

Още: Николай Денков: Депутат на Пеевски първи получил сигнал срещу хижа "Петрохан"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Петрохан Росен Желязков убийство Ивайло Калушев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес