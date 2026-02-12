"Голяма национална драма": Росен Желязков с първи коментар за случая "Петрохан"

Премиерът в оставка Росен Желязков за първи път коментира темата "Петрохан". Желязков определи случилото се като "голяма национална драма". Той направи това, след като взе участие в неформална среща на лидерите от ЕС.

"Аз бих казал, че това е голяма национална драма, защото вълнува всички. Защото вълнува всички, без да може да отговорим на сложни социално-психологически въпроси. Без да можем в момента да загърбим злободневието, предизборната кампания, политическия дебат, да не политизираме тази тема, да знаем, че жертвите и техните близки имат право на това да се запази честта, достойнството и дори за тези, които не са вече сред нас, да важи презумпцията за невиновност. Важното е в тази ситуация да се съберат доказателства за всички релевантни факти и тогава да се правят правилните квалификации съставномерност, да се търси има ли вина, кой е виновен и какво трябва да бъде наказанието", каза премиерът Росен Желязков.

