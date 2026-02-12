Илияна Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

Ключово е да увеличим доверието в еврото и да не позволим различни странични фактори и влияния да го ерозират. Това каза президентът Илияна Йотова, която откри конферентната част на събитието The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner, организирано от списание "Икономист" в София. Йотова допълни, че българските граждани трябва да бъдат преведени възможно най-леко по този път.

Еврото никога не е било цел, която ние стигаме, и процесът приключва, отбеляза президентът Йотова. По думите ѝ, еврото е само инструмент за постигането на много по-големи цели. За развитието на икономиката, за вплитането на България в общите европейски икономически, политически и монетарни политики, отбеляза президентът.

Българските граждани можеше да бъдат по-добре подготвени за този момент, смята Илияна Йотова. Тя добави, че много от проблемите, с които гражданите се сблъскват от началото на годината, е можело да се избегнат с по-стройна и структурирана разяснителна кампания, както и по-добра подготовка на българската икономика и бизнес. Йотова отбеляза, че, за съжаление, това не се е случило.

Конвергентният доклад, получен в средата на 2025 г. и насочен към политическата власт, съдържаше доста забележки под формата на препоръки за това, което още не сме свършили, каза още държавният глава. Според нея, ако искаме днес да се чувстваме удобно в еврозоната, трябва да се изпълнят препоръките. Президентът коментира, че докладът, проследяващ дейността на БНБ, е бил далеч по-положителен.

Илияна Йотова отбеляза още, че днес е възложила на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство. Ще настоявам за непрекъснат и сериозен мониторинг на цените на храните от първа необходимост, горивата, енергия, услуги, лекарства – с цел откриване на аномалии, които не са предизвикани от въвеждането на еврото, а спекулации, каза Йотова. По думите ѝ, тя ще настоява още за засилен контрол от страна на държавните органи.

Йотова коментира и необходимостта от политическа стабилизация на страната. Тя е нужна, за да отстояваме своите приоритети чрез своите институции и структури, държавни и частни, както и да отстояваме и принципите си извън страната и в Европа, каза президентът.

Йотова посочи, че е привърженик на идеята за по-дълбока икономическа интеграция в рамките на Европейския съюз, включително задълбочаване на еврозоната и укрепването на единния пазар като ефективна система. Според нея има какво да се желае в области за засилване на конкурентоспособността – като енергетика, свързаност, финансови пазари, както и организиране на съвместни производства с висока добавена стойност. Според нея икономиките в Европа изостават в това отношение.

Йотова смята, че на дневен ред е въпросът дали вижданията за развитието на европейския проект са едни и същи. Президентът коментира, че е против Европа да се разделя на „скорости". По думите ѝ, идеята в този опасен свят да се разделим на оси, може да коства много и да е началото на разпада на европейската конструкция. Това не означава, че нямаме нужда от дебат как да се развива Европа, отбеляза държавният глава.

Тя коментира, че като част от Европейския съюз България може да даде принос за развитието на иновативна и пълноценна икономика. Йотова изрази надежда скоро страната ни да стане член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Президентът отбеляза, че България е на трето място по добив и преработка на цветни метали. Имаме изключително развит автомобилен сектор, като вече почти няма европейски автомобил произведен, който да не съдържа някакъв детайл или елемент, който да не е произведен в България, отбеляза тя.

Българските производители имат потенциал да участват в предстоящите трансформации, да произвеждат необходимите критични и стратегически материали, което ще направи европейската икономика независима от доставките на суровини от трети страни, каза още Илияна Йотова.

Президентът коментира също постиженията на България в областта на иновациите, високотехнологичните и дигиталните сфери. Според нея страните в тази част на Европа трябва да бъдат обединени в това да отстояват интересите си.