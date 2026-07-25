Антон Кутев: Очаквам да подкрепим Илияна Йотова за президент

Депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи за президент Илияна Йотова, която снощи потвърди, че ще се кандидатира за вота наесен. "Тя е просто е един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективния орган – в този случай на партийния. Вярвам, че Йотова може да спечели, надявам се това да бъде кандидатурата, но пак казвам – това са партийни органи, които не бива да се прескачат", каза Кутев пред БНТ. Той коментира и критиките на опозицията: “Честно казано, аз не съм виждал такова озлобление и такава атака до сега в парламента, особено пък през първите сто дни.“ Кутев уточни, че и преди е имало остри конфликти между управляващи и опозиция, но сегашната ситуация според него е различна. Още: "Госпожо президент, не се отказвайте": Илияна Йотова обяви, че ще участва в изборите наесен

“Виждал съм и преди това агресивно отношение към управлението, но чак такова, честно казано, не съм виждал до сега.“ Според него всяка новина се превръща в повод за политическа атака – независимо дали става дума за бюджета, самолетите, процедурите или кадровите решения.

Беше “просто метафора“

Снимка БГНЕС

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Кутев защити депутата Константин Проданов след критиките за негова реплика, която беше определена от опоненти като обидна към финансовия министър Теменужка Петкова. Според него думите са били извадени от контекст. Кутев категорично отхвърли твърденията, че става дума за персонална атака.“Не, не е обиждал персонално. Тука ставаше дума за абсолютна метафора, която вероятно в този случай е попаднала на нея и може би близостта с името на Теменушка Петкова е била неправилна, но той нямаше предвид нея и това беше абсолютно ясно.“ По думите му Проданов не може да бъде определян като човек с дискриминационно отношение. Антон Кутев обясни, че спорната реплика според него е била свързана с бюджета и начина, по който се представят финансовите показатели. “Това беше просто метафора към бюджета, където логиката е, че като приглаждаш и гребеш корена, това не значи, че ставаш слаб и красив. Ти си пак същият.“ Той даде пример с бюджетния дефицит:Още: Президентът не каза ще наложи ли вето на Бюджет 2026, но пусна тези на касата и осигуряването „Когато направиш бюджетният дефицит да изглежда 3%, но той е 9 или 7, той не става от това 3%, той пак си е 7%.“

Протестите срещу американските самолети

Темата със самолетите не трябва да се разглежда изолирано, смята Кутев. “Тук става дума за това, че не визите са важни със самолетите. Важното е друго. Важното е сигурността на България.“ Кутев коментира и протестите срещу разполагането на американски военни самолети в България. Той заяви, че няма опасност за местното население. “Аз съм абсолютно убеден, че за хората в Ямбол няма опасност.“ Според него решението е част от ангажиментите на страната като член на НАТО. Кутев припомни, че договорите за сътрудничество са били сключени преди години. “През 2006 година Сергей Станишев, който аз добре познавам, нямаше да подпише договор, който по някакъв начин застрашава България.“ Още: Преди и сега: Йотова обясни разликата в случаите с американските самолети у нас