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Крум Зарков: Илияна Йотова има моята подкрепа

24 юли 2026, 22:32 часа 351 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Крум Зарков: Илияна Йотова има моята подкрепа

В "Панорама" Илияна Йотова току-що обяви кандидатурата си за президент! Тя има моята подкрепа. Това написа председателят на БСП Крум Зарков в профила си във Фейсбук.

"Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи и подкрепата на всички социалисти", пише още Зарков.

По-рано тази вечер държавният глава обяви пред Бойко Василев, че ще участва в надпреварата за "Дондуков" 2 в края на годината.

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Президентски избори Илияна Йотова БСП Крум Зарков
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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