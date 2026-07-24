Крум Зарков: Илияна Йотова има моята подкрепа

В "Панорама" Илияна Йотова току-що обяви кандидатурата си за президент! Тя има моята подкрепа. Това написа председателят на БСП Крум Зарков в профила си във Фейсбук.

"Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи и подкрепата на всички социалисти", пише още Зарков.

По-рано тази вечер държавният глава обяви пред Бойко Василев, че ще участва в надпреварата за "Дондуков" 2 в края на годината.