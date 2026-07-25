Локомотив София – Левски: Кога и къде да гледаме столичното дерби в Първа лига?

Новият сезон в родната Първа лига стартира през миналата седмица, а вторият кръг на надпреварата започна снощи с мача Арда – Славия. Днес пък е време за столичното дерби между Локомотив София и Левски. В първия кръг „сините“ победиха трудно Дунав Русе, докато „железничарите“, които са с нов треньор в лицето на Любослав Пенев, направиха равенство с Ботев в Пловдив.

Локомотив София – Левски: Начален час и ТВ

Левски се намира в по-добра позиция, тъй като момчетата на Хулио Веласкес изиграха вече четири мача, в които записаха три успеха и едно равенство. „Сините“ победиха Борац, Дунав и Университатя, а първата среща с тима от Баня Лука завърши при резултат 1:1. Локомотив пък има само един официален двубой от началото на сезона – хиксът 1:1 с Ботев Пловдив.

В колко часа започва мачът между Локомотив и Левски?

Двубоят между Локомотив София и Левски е втори в днешната програма на Първа лига. Срещата ще започне в 21:15 часа и ще се проведе на стадиона в столиния квартал „Надежда“.

Коя телевизия ще излъчва двубоя между Локомотив и Левски?

Мачът между Локомотив и Левски ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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