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ГЕРБ зове за обща дясна кандидатура за президент и чака вето за бюджета

25 юли 2026, 10:22 часа 904 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ГЕРБ зове за обща дясна кандидатура за президент и чака вето за бюджета

Важно да се обсъди възможността за обща кандидатура за президент на десницата. Това каза по Нова телевизия заместник-председателят на ГЕРБ и депутат Даниел Митов. „Не може цялата власт да бъде взета от един човек, а именно от Румен Радев“, подчерта той. "Кандидатурата на Илияна Йотова за президент не е изненада. Тя очаква да бъде подкрепена от БСП", каза Митов и допълни, че ГЕРБ тепърва ще вземе решение за собствената си позиция на предстоящите президентски избори.Той допусна, че “Продължаваме Промяната" и "Демократична България“ може да преосмислят заявката си, че няма да подкрепят съвместна кандидатура с ГЕРБ. “Те и преди са казвали много неща, но могат да преосмислят позицията си и да се върви към нещо разумно“, заяви Митов.  За слуховете, че Андрей Гюров може да се кандидатира за президент, Митов подчерта, че не е чувал подобно намерение лично от него. “Това е само хипотеза. Не мога да коментирам“. Още: "И божествена двойка да излезе - няма да спечели": Борисов е скептичен за президентския вот

За самолетите в “Безмер“

Той обърна внимание и на решението за разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза “Безмер“. Според него по-важният въпрос е каква е тежестта на българското правителство и на Румен Радев в подобни решения. Митов направи паралел с позициите на Радев през годините. По думите му по време на предизборната кампания Радев е определял американските самолети като заплаха за сигурността на България. Като премиер, според Митов, той е използвал темата в преговори за отпадане на визите за български граждани, а след изтеглянето на самолетите е представил това като свой личен успех.

Снимка БГНЕС

Още: Ще се кандидатира ли Андрей Гюров за президент? „Президентът Радев би бил най-големият критик на премиера Радев. Той няма два дни, в които да е казвал едно и също нещо и постоянно променя позициите си“, заяви Митов. Според него при подобни въпроси, свързани с националната сигурност, премиерът трябва да се консултира и с опозицията. Митов заяви, че е трябвало да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност, за да бъдат оценени рисковете.

За МиГ-овете и ветото

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По темата за резервните части за изтребителите МиГ-29 Митов заяви, че България трябва да поиска въздушно прикритие от Гърция, както е направил министърът на отбраната Атанас Запрянов по отношение на системите “Пейтриът“. Още: Теменужка Петкова: Радев да се извини за бюджета за 2026 г. “Не знам защо трябва да поддържаме тези МиГ-ове, след като целим да преминем към F-16“, каза той. Митов коментира и финансовата политика на управляващите, като заяви, че очаква президентът Илияна Йотова да наложи вето върху бюджета. По думите му изграждането на Национална детска болница очевидно не е било приоритет, след като проектът не е бил включен в бюджета. Той изрази критики и към нарастващия дефицит и нивата на държавния дълг. Според него разходите се замразяват, но едновременно с това се предвиждат още по-големи харчове. Още: "Външната политика е в режим на свободно падане": ГЕРБ отвърна на Радев и попита за визите за САЩ (ВИДЕО)

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ГЕРБ Даниел Митов кандидат за президент Бюджет 2026
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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